La cuenta regresiva entra a su etapa definitiva, y lo que hace algunos años parecía imposible está a unos días de hacerse realidad: El mundial de Qatar 2022 inicia el próximo Domingo 20 de Noviembre, fecha en la que se escribirá una nueva página en la historia del balompié como el primer mundial de fútbol varonil que se disputa en invierno y también será el ÚLTIMO que se jugará con el formato que conocemos hasta ahora con treinta y dos equipos participantes.

Pero ¿qué más nos depara Qatar y cuáles son esos datos (in)útiles que nos ayudarán a conquistar a nuestro crush en la euforia mundialista?

Los mejores datos mundialistas para conquistar a tu crush, ¡claro que si!

Algunos datos ociosos sobre Qatar 2022

El Mundial más corto de la historia.

Los 64 partidos que conforman el Mundial de Qatar 2022 se disputará del 20 de Noviembre al 18 de Diciembre. Esto quiere decir, que con 29 días de competencia, Qatar se convertirá en el mundial con MENOR duración de la historia.

¿Qatar, Katar o Catar?

Cuentan los historiadores que en el Siglo I (si, en los primeros 100 años de nuestra historia) que a los habitantes de esta región se les conocía como “catharei”.

Años más tarde, se produjo el primer mapa que identificaba a esta zona como “Katara”, y tras sufrir algunas variaciones como “Katr”, “Kattar” y “Guttur” se adoptó el “Qatar” que todos conocemos. Sin embargo la Academia de la Lengua Española ha señalado en años recientes que el uso de “Catar” es el correcto en nuestro idioma, toda vez que la “Qatar” proviene de los árabes que presentan un uso de la letra “Q” ajeno al nuestro. Sin embargo, de cualquier manera es aceptado y correcto.

El mundial más caro de la historia

Para nadie es un secreto el poder adquisitivo del mundo árabe. De hecho, Qatar es el país con la mayor renta per cápita del mundo, pues además del petróleo, posee la tercera mayor reserva de Gas Natural en todo el planeta.

Dicho lo anterior, Qatar 2022 será el mundial más caro de la historia, con una inversión superior a los 220 mil millones de dólares.

Qatar es el país más pequeño en albergar un mundial

Bien dicen que “el tamaño no importa” y con una superficie apenas superior a los 11 mil kilómetros cuadrados, Qatar se convertirá en el país más pequeño (geográficamente hablando) en organizar una Copa del Mundo.

Pero eso no es todo, pues con una población de 2.9 millones de personas, Qatar superará a Uruguay como el país con menor población en organizar un mundial, un récord ¡que permaneció durante casi 100 años!

Las mujeres hacen historia

Qatar pasará a la historia de los mundiales por muchas razones, pero sin lugar a dudas una de las mejores es que será el primer mundial varonil en el que SEIS árbitras estarán tomando parte, entre las que destaca la mexicana Karen Diaz.

El sistema de ‘Fuera de lugar’ automático debuta en el Mundial

El sistema de video arbitraje, mejor conocido como el VAR se hizo su aparición en el Mundial de Rusia 2018, sin embargo la tecnología no se ha detenido, por lo que Qatar 2022 verá el debut del nuevo sistema de “Fuera de Lugar” Automático, que funcionará con la ayuda de 12 cámaras instaladas en los estadios, las cuales captarán todos los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, donde se incluyen las partes del cuerpo que se tienen en cuenta a la hora de calcular el fuera de juego.

Por su parte, el balón contará con un sensor que permite calcular el momento exacto del golpeo de la pelota, el cual enviará los datos a las cámaras a una velocidad de 500 veces por segundo, y servirá para evaluar con exactitud el momento de salida del balón por parte de un jugador.

El futuro es hoy, ¿oíste viejo?

Especial

Un mundial con cinco (y hasta seis) cambios por partido

Otra de las modificaciones deportivas que veremos en la Copa del Mundo de Qatar, es la implementación de cinco cambios por partido; una medida adoptada por diversas ligas tras la pandemia de COVID-19 y que ha llegado hasta Qatar 2022. De esta forma, cada selección podrá realizar cinco cambios, los cuales se podrán hacer en hasta tres distintas oportunidades para no afectar el flujo y ritmo de juego.

En caso de que los partidos se vayan a tiempo extra, cada equipo tendrá una cuarta oportunidad y un sexto cambio en caso de necesitarlos.

El criterio de desempate

Saquen el ábaco y hagan las cuentas, porque los criterios de desempate para la fase de grupos han quedado definidos y el primer factor que se tomará en cuenta será el de goles anotados, el segundo será el resultado entre los equipos involucrados, el tercer criterio de desempate será la diferencia de goles entre los equipos involucrados, el cuarto la mayor cantidad de goles entre los equipos involucrados, y por último quedará el Fair Play o la menor cantidad de tarjetas obtenidas entre los equipos involucrados en el empate.

Este último, es un factor importante y si no bastará con preguntarle a Senegal que quedó eliminado de Rusia 2018 tras haber sumado dos tarjetas amarillas más que Japón, que terminó avanzando a la siguiente ronda gracias al criterio del Fair Play.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty

Frenesí de partidos hasta el 2 de diciembre

El Mundial de Qatar 2022 arrancará el próximo 20 de Noviembre con el partido entre Qatar vs Ecuador. Este será el único juego que se dispute este día, pero a partir del 21 de Noviembre y hasta el 2 de diciembre que culmina la frase de grupos, podremos disfrutar de hasta tres y cuatro partidos diarios del mundial. Así que preparen la agenda, y váyanse bloqueando los horarios para no perderse de los mejores partidos.

¿Qué es y qué signifíca la mascota del Mundial de Qatar 2022?

Algo que hace tan especiales las Copas del Mundo son las mascotas y en ese aspecto Qatar no deja de ser un mundial un tanto ‘particular’. La’eeb es el nombre de la mascota oficial de Qatar 2022 y su nombre en árabe significa “jugador habilidoso”

Su diseño está basado en la ghutra, que es un tocado árabe típico de la región, sin embargo para no confundirnos más, la FIFA se fue por la fácil y dice que “La’eeb procede del metaverso de las mascotas, un universo que no se puede describir con palabras y cada uno puede imaginar como quiera” lo que sea que eso signifique.

¿Y se venderá Alcohol?

Ya hemos hablado sobre las limitaciones que existen sobre el consumo de alcohol en Qatar, sin embargo es importante mencionar que durante la Copa del Mundo habrá “zonas de tolerancia” donde se podrán consumir bebidas alcohólicas.

¿Dónde se jugará el próximo Mundial?

¡Extra, extra! Si no lo sabías, el Mundial del 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

En tanto que la sede del Mundial del 2030 se definirá en el próximo Congreso de la FIFA programado para el 2024. Entre los países que han mostrado su interés destacan Marruecos, así como las candidaturas conjuntas de España, Ucrania y Portugal y la de Rumania, Grecia, Bulgaria y Serbia en Europa, mientras que en Sudamérica, Argentina, Uruguay; Paraguay y Chile también han levantado la mano.