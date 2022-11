Más allá del resultado entre Croacia y Canadá de la segunda jornada de la fase de grupos de Qatar 2022, queremos mencionar que Canadá hizo su primer gol en Copas del Mundo, no podía hacer de alguien más que Alphonso Davies.

Un gol histórico para Canadá en los Mundiales, porque es su primero en dos participaciones en justas y llegó como gol de vestidor, porque al minuto dos Alphonso Davies hizo el gol.

Foto: Getty Images

Canadá es de las mejores selecciones de Concacaf en Qatar 2022, aunque los resultados no los han acompañado, porque una cosa es el funcionamiento y otra la definición.

Croacia se acordó que es el subcampeón del mundo y en ocho minutos le dio la vuelta al marcador, con un par de anotaciones que sacudieron a los canadienses y les borraron la sonrisa.

En el segundo tiempo, Croacia dominó a placer y sólo se encargó de sentenciar el encuentro y dejar la clasificación a octavos cuando enfrente a Bélgica.

Foto: Getty Images

¿Cómo estuvo el partido?

Ya no es sorpresa que Canadá domine tramos de partido a placer, desafortunadamente son sólo tramos, porque el rival en cuanto se pone las pilas, cambia el partido.

Primeros minutos del partido totalmente para Canadá, pero no logró, tampoco, aumentar la ventaja y cuando tienes a un rival con la calidad como la de Croacia, no le puedes regalar ni minutos ni espacio.

Foto: Getty Images

Porque en un lapso de menos de 10 minutos, se encargó de hacer dos goles que le movieron todo a Canadá. Después, sólo controló el partido y en las oportunidades que tuvo, buscó incrementar la ventaja.

Sabemos que el futbol no es de merecimiento y mucho menos de justicia, pero sí tenemos que decir que, Canadá no merece tener cero puntos en Qatar 2022, porque su nivel ha sido para ganar partidos, pero no se le da.

Foto: Getty Images

Los goles del Croacia vs Canadá

0-1: Alphonso Davies (2’)

1-1: Andrej Kramaric (36’)

2-1: Marko Livaja (44’)

3-1: Andrej Kramaric (70’)

4-1: Lovro Majer (90+4’)

Canadá aprovecho que Croacia se andaba acomodando en defensa y en el primer ataque, Tajon Buchanan sacó un centro por la banda derecha que Alphonso Davies remató tras ganarle el movimiento al central.

Para el empate, Ivan Perisic estaba buscando el espacio y Kramaric se lo marcó por la banda izquierda cerca del área. El del Tottenham filtró el balón y el delantero cruzó el disparo.

La fortuna estuvo un poco del lado croata, porque en un ataque, Jurarovic tenía el balón y tras una llegada de dos defensas canadienses, el balón le quedó para asistir a Livaja, que con el tiempo y espacio, sacó un disparo en la media luna.

Foto: Getty Images

Kramaric se aventó un doblete, después de una gran jugada por la banda izquierda y cruzó su disparo para coronar el marcador a favor.