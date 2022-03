¿Cómo era el mundo la última vez que Canadá jugó un Mundial en 1986?

Para sorpresa de unos y alegría de otros, Canadá está calificado al Mundial de Qatar 2022, pero no sólo eso, sino que lo hizo siendo líder del octagonal en Concacaf y sin su mejor jugador, Alphonso Davies por temas de salud, en los últimos partidos de la clasificatoria.

Sin duda alguna, la selección de Canadá ha crecido mucho en los últimos años y no sólo se trata de Alphonso Davies cómo su estandarte, tiene varios jugadores en clubes importantes de Europa cómo Jonathan David, que hasta el Real Madrid anda pensando en ficharlo.

36 años tuvieron que pasar para que Canadá regresara a un Mundial, pues su última -y única hasta Qatar 2022- participación fue en la Copa del Mundo de México 1986 y la espera ha sido larga, el mismo ha cambiado y aquí veremos todos esos cambios que se han generado en poco más de tres décadas.

El mundo del deporte en 1986

En el futbol, Diego Armando Maradona se llevaba los reflectores en el mismo Mundial que Canadá disputó y lo hizo en todos y cada uno de los partidos que disputó con la Selección de Argentina, destacando los encuentros contra Inglaterra y contra Bélgica.

En la Fórmula 1, Alain Prost se llevaba el campeonato de pilotos, mientras que WilliamsF1 se llevaba el campeonato de constructores. En los deportes de contacto, Myke Tyson se coronaba como el campeón de peso pesado más joven de la historia en aquel 1986.

Cuando Canadá estuvo en un Mundial, la Champions, no era conocida como tal, su nombre era Copa de Europa y el Barcelona había llegado a la final en el estadio Sánchez Pizjuan, pero ante todo pronóstico, perdería la final contra el Steaua de Bucarest.

En otros deportes, Mark Callaway debutaba en la lucha libre profesional, si no reconocen ese nombre, nos referimos a la leyenda de la WWE, el Undertaker, que en este 2022 será inducido al Salón de la Fama de la empresa de lucha libre más importante.

Canadá celebraba estar por primera vez en una Copa del Mundo y en ese 1986, los Celtics eran campeones de la NBA, los Mets se coronaban en el béisbol de las grandes ligas, los Giants levantaban el Vince Lombardi en la NFL y no era la única celebración canadiense porque en el hockey los Canadiens eran campeones de la Stanley Cup.

La música que se escuchaba la última vez de Canadá en un Mundial

En 1986 nacía una de las grandes bandas de punk-rock de las siguientes décadas y nos referimos a Green Day. AC/DC estrenaba el disco ‘Who made you’, que de ese CD salieron temas como ‘Hells Bells’, ‘You shook me all night long’ y ‘For those about to rock (we salute you)’.

Bon Jovi estrenaba el disco ‘Slippery when wet’ con las canciones ‘You give love a bad name’ y ‘Livin’ on a prayer’. Cindy Lauper estrena la canción ‘True Colors’ del disco del mismo nombre. El grupo Europe estrenaba el disco ‘The Final Countdown’ de la que se desprendería uno de los grandes éxitos de la década.

Para los amantes del metal, fue un año bastante bueno porque Megadeth lanzó el sencillo Peace Sells y Metallica uno de sus clásicos, Master of Puppets.

Peeeeeero, la música en español también tuvo un 1986 exitoso: Daniela Romo y su sencillo ‘De mi enamórate’ la rompieron en la radio. Desde España, los Hombres G tenían dos de sus canciones más importantes con ‘Te quiero’ y ‘Marta tiene un marcapasos’.

España vivía uno de sus grandes momentos con Mecano y varios de sus mejores sencillos lanzados ese año, Miguel Bosé también tendría un 1986 exitoso, mientras Canadá disputaba la Copa del Mundo de México. En Latinoamérica sonaba el exitazo ‘Persiana Americana’ de Soda Stereo.

Cine y televisión en 1986 con Canadá en el Mundial

El cine de ciencia ficción tenía uno de sus grandes años con ‘La Mosca’ del director David Cronenberg y ‘Aliens, el regreso’ de James Cameron y Sigourney Weaver como una de las heroínas más importantes en el cine.

Top Gun y Tom Cruse la rompían en los cines, también Star Trek tenía su cuarta película con éxito rotundo. ‘Pelotón’ se llevaba el Oscar a mejor película. ‘Cobra’ de Sylvester Stallone también estaba en cines el año en que Canadá estaba en la Copa del Mundo.

‘Critters’ veía la luz y se convertía en un clásico de terror. ‘La tiendita de los horrores’ era uno de los musicales de terror más exitosos. Una de las sagas más importantes de los slashers tenía su cuarta entrega con ‘Friday the 13: Jason Lives!’.

‘Karate Kid II’ era lanzada en ese año que Canadá disputaba el Mundial. ‘Pretty in pink’ era uno de los chick flicks por excelencia. En la TV, ‘Alf’ era uno de los programas más vistos en Estados Unidos.

Nacimientos en 1986

Grandes personalidades de diferentes ámbitos nacieron el mismo año que Canadá disputó el Mundial de México 1986 y aquí repasamos algunos: Alex Turner de Artic Monkeys, Lady Gaga, Amber Heard, Robert Pattinson, Megan Fox y más.

En los deportes, Radamel Falcao, Edin Dzeko, Paul Aguilar, Manuel Neuer, Sergio Ramos, Charlotte Flair, Seth Rollins, Rafael Nadal, Usain Bolt, Andrés Guardado, Mark Sánchez, Keylor Navas y Hugo Lloris.

María León, exvocalista de Playa Limbo; Carlos Rivera, Joy Huerta de la banda Jesse y Joy, Livia Brito, Yuridia, Christopher Uckermann, Natti Natasha y Tania Rincón.

Otros nacimientos se dieron durante la participación de Canadá en un Mundial como: Alexandra Daddario, Drake Bell, Lindsay Lohan, Leah Michelle, Inna, Emilia Clarke, Drake, Josh Peck y Ellie Goulding.