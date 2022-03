¿Cuál es el legado de Scott Hall en el mundo de la lucha libre?

El mundo de la lucha libre está al pendiente de la salud de Scott Hall, una de las leyendas más grandes del deporte y que actualmente se encuentra a máquinas de soporte de vida tras sufrir tres paros cardíacos este domingo 13 de marzo.

Las reacciones por el estado de salud de Scott Hall han llegado desde todos los frentes. Fanáticos recordando los mejores momentos en la carrera del también conocido como Razor Ramon y de luchadores y amigos de Hall que le han mandado mucha fuerza y salud.

Desafortunadamente, la vida de Scott Hall parece que llegará a su fin, pues en una publicación de Instagram, su amigo y viejo conocido Kevin Nash, mencionó que la familia del luchador está considerando la opción de desconectarlo de las máquinas de soporte de vida.

Scott Hall había gozado de mucha salud en los últimos años, esto gracias a Diamond Dallas Page, que ayudó al luchador a salir de las adicciones (alcohol y sustancias prohibidas), que lo mantuvieron en una condición extrema de salud hace al menos seis años atrás.

El legado de Scott Hall en la lucha libre

Cuando hablamos de Scott Hall, estamos hablando de uno de los personajes más icónicos en la historia de la lucha libre profesional. Saltó a la fama con la WWE en la década de los 90’s como Razor Ramon y su personaje de ‘Bad Guy’ o el chico malo, tomó mucha notoriedad.

Consiguió varios campeonatos Intercontinentales como Razor Ramon y entregó una de las mejores luchas y rivalidades en Wrestlemania X ante Shawn Michaels, cabe mencionar, que dicha lucha fue la primera en escaleras de la WWE.

Conoció en WWE a Kevin Nash, quien se convertiría en su amigo y compañero de vida durante muchos años. Además, hizo una excelente amistad con Shawn Michaels y Triple H, formando el grupo fuera del ring llamado ‘The Kliq’.

Con estos tres luchadores, Scott Hall tuvo uno de los momentos más memorables de la lucha libre no televisados. Tanto Scott como Kevin Nash no renovarían contratos con WWE y en un show no televisado, se enfrentaron a Shawn Michaels y Triple H.

Tras esta lucha, rompieron lo que se conoce como ‘keyfabe’ o el personaje luchistico. Los cuatro amigos se abrazaron al terminar la lucha y tomaron caminos separados, mientras que a Shawn y Triple H les cayeron sanciones internas por ese hecho.

La llegada de Scott Hall a WCW

Cuando se fueron de WWE, la WCW (rival de la empresa de McMahon en aquella época) los contrató y llegaron como ‘The Outsiders‘, la gente pensó en ese momento que la WWE invadía a la empresa rival, pero no era así, aunque aprovecharon ese pensamiento.

Pactaron una pelea en la que serían tres contra tres, pero Scott Hall y Kevin Nash no revelarían quien era el tercer miembro del equipo. En la lucha, Hulk Hogan apareció (siempre había tenido un personaje de bueno) para ayudar a los rivales de Hall y Nash, pero los terminaría traicionando.

En aquel momento, la historia de la lucha libre cambió y con Scott Hall, Kevin Nash y Hulk Hogan nació la NWO, uno de los grupos más importantes en la historia y uno de los grupos que estuvo a punto de conseguir acabar con la WWE y sus ratings.

Juntos y sin ley que los detuviera, dominaron el panorama de WCW y estuvieron a punto de acabar con la WWE, pero controles creativos de los mismos luchadores impidieron que esto sucediera y la WCW fue comprada por Vince McMahon.

Debutaron en WWE como NWO en 2002, pero no con el mismo impacto que se esperaba y el grupo se disolvió unos cuantos meses más tarde. Scott Hall fue despedido por la WWE tras un incidente llamado ‘El vuelo del terror’ en Europa y fue a TNA.

Regreso como leyenda a WWE y miembro del Salón de la Fama

El 5 de abril del 2014, Scott Hall se convirtió en miembro del Salón de la Fama de la WWE, máximo honor que puede recibir un luchador y posteriormente se convertiría en doble poseedor de un anillo al ser inducido como miembro de NWO.

Scott Hall en su discurso de ingreso al Salón de la Fama dio una frase que los fanáticos de la lucha libre siguen recordando y es: “El trabajo duro da recompensa, los sueños se vuelven realidad, los malos tiempos no duran, pero los chicos malos sí“.