Tras culminar la jornada 10 el pasado domingo con el América vs Cruz Azul, la Liga MX entró en ‘pausa’ y aún no sabemos cuándo va a volver. Frenar los partidos no sólo implica ‘aburrimiento’ para los aficionados, sino que también hay pérdidas millonarias para el futbol mexicano y es algo muy interesante, por eso te contaremos cuánto perderá nuestra liga por cada jornada que no se disputará.

De acuerdo a información de ‘MedioTiempo’, nuestra querida Liga MX sufrirá enormes pérdidas debido al coronavirus y es que uno podría creer que 9 partidos a la semana no implicaría tanto dinero pero la realidad es que es mucho más de lo que imaginamos.

Quizá no todos los partidos de la jornada son tan interesantes, de algunos puede ser que ni te enteres que ya se jugaron pero al menos cada uno involucra una serie de cosas que hay que tener en cuenta:

Derechos de transmisión

Patrocinios

Venta de entradas a los estadios

Venta de alimentos, bebidas y souvenirs en cada estadio

La Liga MX se ve en Estados Unidos, Centroamérica y obvio, México. Aquí como ya se dijo, hay patrocinios y demás elementos que son un ingreso muy importante para nuestro futbol, por lo que si juntamos todo esto, nos da un total de entre 500 y 600 millones de dólares en pérdidas… ¡600 millones de dólares!

Esto es por cada jornada. La Liga MX como tal sólo perdería 1 jornada en lo que se tiene previsto por el coronavirus y es que el fin de semana siguiente se jugaría la número 11; una semana después habría Fecha FIFA.

Este dinero se puede recuperar cuando se reanude el torneo, sí pero sólo parcialmente y es que el impacto no será el mismo en fin de semana a media semana, por lo que quizá entre el 60 y 65% vuelva a ellos.

Así como se ve el panorama, es un tanto ‘lógico’ el que la UEFA le haya cobrado a los clubes y ligas por suspender la Euro del 2020, pues sus pérdidas serán enormes sumado a toda la reparación, por lo que esta es una muestra de todo el dinero que se mueve en la Liga MX semana con semana. ¿Qué les parece?