Lo que necesitas saber: Aaron Rodgers cambió de equipo en la NFL, se tardó 18 en hacerlo. Cambió la ciudad de Green Bay por Nueva York

Aaron Rodgers es uno de esos personajes de los emparrillados de la NFL que causa expectación, ya sea por su talento y calidad, o por sus declaraciones tan excéntricas fuera del campo.

Es un increíble QB, de hecho, podemos considerarlo como uno de los mejores en la historia del futbol americano, peeeeeeeeero, en su vida personal, también es todo un espectáculo.

Desde sus escándalos amorosos, su extraña manera de vivir la vida, sus retiros en la oscuridad, el uso de la ayahuasca, sus extraños conocimientos del COVID-19 y hasta el tema de OVNI’s… todo eso, es Aaron Rodgers.

Aaron Rodgers es uno de los personajes a seguir en la temporada 2023 de NFL – Foto: Getty Images

¿Cómo fue que llegamos a Aaron Rodgers hablando sobre OVNI’s?

Primero, tenemos que poner en contexto porque este tema del nuevo QB de Jets y los “objetos voladores no identificados” fue sacada de la serie ‘Hard Knocks’ creada por NFL Films.

Esta serie se centra en contar historias desde las entrañas de las franquicias de futbol americano y en este 2023, se enfocaron totalmente en Aaron Rodgers y los Jets.

¿La razón? Sencillo, la llegada del mariscal de campo a Nueva York fue un total drama. Desde su desvinculación con Packers, la incertidumbre sobre su futuro y su firma con Jets. Todo ese hype alrededor del QB, hizo fácil la decisión a la NFL de elegir al equipo en esta nueva temporada.

La presentación oficial de Aaron Rodgers con los Jets – Foto: Getty Images

Ahora sí, a lo que nos truje con las declaraciones del QB

Bueno, en el final de temporada de ‘Hard Knocks’, la NFL decidió lanzar un pequeño clic de promoción, en el que Aaron Rodgers habla de su encuentro con un OVNI.

“Escuchamos este sonido y vimos este objeto tremendamente grande moviéndose por el cielo. Era una escena sacada del ‘Día de la Independencia’. Definitivamente no estaba identificado, definitivamente estaba volando y definitivamente era un objeto“, dijo.

EUA reconoce 510 avistamientos de Fenómenos Aéreos No Identificados – Foto: Getty Images

Realmente no existen razones para no creer en la declaración de Aaron Rodgers, pero, también hay motivos para pensar que tal vez esto sucedió tras un encuentro con la ayahuasca o tras el retiro en la oscuridad… no se podrá saber.

Entre que son peras o son manzanas sobre la veracidad de la historia de Aaron Rodgers, el QB de los Jets sigue preparándose para su debut oficial en la semana 1 de NFL.

