Existe una razón por la que WWE saca sus eventos estelares fuera de los Estados Unidos, como el Money in the Bank que se realizó en Londres, Inglaterra… y es porque el público ruge en estos escenarios.

No queremos decir que los fanáticos en Estados Unidos no lo hagan, claro que lo hacen, pero en los eventos fuera del territorio norteamericano, todo tiene un sabor diferente.

The O2 Arena, lugar donde se llevó a cabo Money in the Bank – Foto: Getty Images

Para muestra tenemos un botón, la gente en Puerto Rico se volvió loca con el evento que llevaron a la Isla. El rugido de aquel evento, se escuchó en todo el mundo de la lucha libre.

Sabiendo esto, la WWE sabe que es un buen negocio llevar Money in the Bank a Inglaterra, y no sólo hablamos en términos de dinero, sino en todo aspecto en el ring.

Pero, bueno están aquí para conocer qué fue lo que sucedió en Money in the Bank, así que, a continuación presentaremos los mejores momentos del evento de WWE.

Promocional del evento con Seth Rollins como protagonista – Foto: Twitter (@WWE)

Los highlights del evento Money in the Bank de WWE

LA Knight se roba los reflectores, pero Damian Priest el maletín

Si alguien está pegado con la gente en todo el mundo, ese es LA Knight y la WWE sabía a la perfección esto, por lo que su presentación fue el primer highlight de Money in the Bank.

La gente rugió al escuchar su música y en Londres, la ovación para el luchador fue brutal, desafortunadamente no logró descolgar el maletín de Money in the Bank, aunque estuvo cerca, porque Damian Priest se llevó el triunfo.

Damian Priest nuevo Mr. Money in the Bank – Foto: Twitter (@WWE)

¿A quién le importan las nuevas campeonas en parejas femeniles? Traicionaron a Ronda Rousey y su mejor amiga

Ronda Rousey y Shayna Baszler entraron a la O2 Arena en Londres como campeonas en parejas femeniles, pero no salieron de la arena ni como campeonas ni como pareja.

Porque en medio de la lucha, la ‘Reina de Espadas’ golpeó a su mejor amiga en la espalda y no sólo eso, le aplicó un mata león. Obviamente, Ronda Rousey quedo muy lastimada y Liv Morgan aprovechó para la victoria.

John Cena volvió y para llevar el Wrestlemania a Londres

Todos amamos esos regresos al mundo de la lucha libre que nadie espera y causan ese micro infarto de felicidad en los aficionados, bueno, Money in the Bank tuvo su momento de ese tipo.

Porque la canción de John Cena sonó cuando nadie esperaba su aparición y la arena volvió a rugir como pocas, pero el anunció de el excampeón, volvió locos a todos.

No, no es que vaya a regresar a luchar, aunque se ve que todavía le quedan unas cuantas rivalidades buenas. Volvió para ser el embajador y llevar a Inglaterra un Wrestlemania.

No dijo cuál ni cuándo, pero sembró la semilla para que el magno evento de WWE vaya a Inglaterra y en una de esas, destronar a AEW (que irá a Wembley en unos meses) y romperle su posible récord de asistencia a un evento de lucha libre.

Iko Sky es Mrs. Money in the Bank a costa de Bayley

Las mujeres nunca desentonan en una gran evento de lucha libre y en Money in the Bank, se aventaron una gran batalla, pero que terminó con una amistad rota y una nueva MITB.

Becky Lynch trataba de subir en una parte de la escalera, Bayley por el otro extremo e Iyo Sky las hizo caer a lo más bajo. Y se sacó de la chistera unas esposas para ganar la batalla.

Esposó a Becky y Bayley de una mano cada una, dejando sin posibilidad de subir por la escalera a ninguna de las dos y en ese momento, se subió a lo más alto para descolgar el maletín.