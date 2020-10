Lo que sabemos sobre el posible despido de Dan Quinn de los Atlanta Falcons

Después de un pésimo arranque de temporada, los Atlanta Falcons cortarán con el coach Dan Quinn después de la derrota 16-23 frente a los Carolina Panthers, que significó la quinta derrota en cinco semanas de un equipo que los pronósticos apuntaban al protagonismo.

De acuerdo con información de Jeff Schultz, de The Athletic, el anuncio se hará oficial entre este lunes y martes, por lo que el coordinador ofensivo del equipo, Raheem Morris o el ofensivo, Dirk Koetter, podrían hacerse cargo del equipo para el próximo domingo, ante los Vikings.

The Falcons’ firing of Dan Quinn has been all but finalized and an announcement could come Monday or Tuesday, a source told @TheAthletic. The Falcons have started 0-5 for the first time since 1997 and Quinn is 14-23 since 2018. @TheAthleticNFL

— Jeff Schultz (@JeffSchultzATL) October 11, 2020