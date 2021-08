¿Quién es Daniel Dhers, la leyenda venezolana del ciclismo BMX en Tokio 2020?

Uno de los mejores y más emotivos momentos que nos regalaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llegó con el ciclismo BMX. El venezolano Daniel Dhers se llevó la medalla de plata en la competencia varonil, pero antes de brillar internacionalmente era un joven como cualquier otro: de esos considerados vagos y que corrían de las plazas públicas.

El intrépido atleta no solo destacó ante los ojos de todo el mundo. Su talento con la bicicleta y sus impresionantes trucos provocaron que le llovieran halagos de la gente en su país, incluso de aquellos que no creían en él.

Daniel Dhers y las bicicletas: del amor al odio

Aunque a esta altura de la vida parecería algo difícil de creer, Daniel Dhers no siempre sintió gusto por las bicicletas. Sus primeros acercamientos a ellas se dieron cuando era un niño de 4 años, pero terminaron rápidamente.

“Uno de mis padrinos me regaló una bici y no me gustó para nada. Tenía las rueditas de apoyo, rodaba por la calle, me caía, y yo le decía a mi madre que no quería eso. Ya nunca más vi la bicicleta. Cuando tengo 12 años mis amigos por la cuadra comenzaron a montar bici y yo me quedaba solo, así que desempolvé la bicicleta, me escondí para que no vieran aprender, y aprendí“, contó en entrevista con Tokio 2020.

El resto parece una historia romántica, de esas escritas por el destino. Aquel niño que no sentía la menor atracción por la bicicleta, terminó amándola al punto de no querer hacer otras cosas, solo pasear en ella.

Una vez que cumplió 16 años, Daniel Dhers se mudó a Argentina y después de los 20 viajó varias veces a Estados Unidos, con el objetivo de incursionar en el BMX freestyle. En 2003 estuvo a punto de participar en los X Games por primera vez; no obstante, ese año llegó con muchas complicaciones.

“Me fracturé los huesos lumbares, dedos, costillas… Incluso escupí sangre tras la caída y quedé inconsciente. Me caí de una plataforma, fue un medio accidente tonto, no fue ni siquiera que estuviera reinventando la rueda. Fue justo antes de los X Games de Brasil, que iban a ser mi debut.

“Fue un momento de mucha desilusión. Estaba en tanto dolor que pensé en retirarme. Me acuerdo que cuando nos estábamos yendo del hotel de Río de Janeiro bajó el editor de una revista y un corredor profesional y los dos me dijeron que lo estaba haciendo bien y que nos veíamos el año que viene. Esas fueron las palabras de motivación que me dieron el impulso hasta el día de hoy“, agregó el venezolano.

El palmarés del venezolano

La trayectoria de Daniel Dhers es difícil de resumir, pues presume 11 medallas de oro, dos de plata y un bronce en diferentes competencias. 6 de esas preseas las consiguió en el Dew Tour, una en el Metro BMX JAM y 6 en los X Games.

Asimismo, presume un oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.