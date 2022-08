¿Nada más? La jugosa liquidación que pide Daniel Ricciardo para salir de McLaren

Puede que estas semanas no tengamos carreras de Fórmula 1, pero lo que no falta es un buen chismecito digno de llegar a ‘Drive To Survive’ en Netflix. Daniel Ricciardo, Oscar Piastri, McLaren y Alpine nos tienen al filo de la butaca con una novela que va entre contratos, dimes y diretes.

De acuerdo con diversos reportes, Piastri habría rechazado correr con Alpine en 2023 porque tiene un acuerdo con McLaren. Para que esto suceda, Ricciardo saldría de su actual escudería y estaría pidiendo una jugosa liquidación mientras negocia con otros equipos por un asiento para la próxima temporada.

Getty Images

Lo que sabemos sobre la cantidad que pide Ricciardo para dejar a McLaren

Aunque nada es oficial, los rumores sobre la salida de Daniel Ricciardo cada vez son más. Mientras McLaren y Alpine entran en una disputa legal por Oscar Piastri, el ganador de ocho carreras en Fórmula 1 estaría en busca de otro asiento en la parrilla.

Sin embargo, antes necesita poner punto final a su relación con el equipo británico. Y para hacerlo, se dice y se cuenta que el australiano quiere varios milloncitos como liquidación.

“Se entiende que Ricciardo es el único que puede cancelar su contrato, que termina hasta finales de 2023. Fuentes revelaron que la cantidad que inicial que está pidiendo es de 21 millones de dólares, aunque el equipo espera reducirla. También es probable que si Ricciardo asegura otro asiento para la próxima temporada, la misma cantidad que gane como salario, sería recibida por McLaren“, publica Speedcafe.

Getty Images

No obstante, McLaren tendría otro gasto legal con Piastri. Alpine quiere llevar la situación a los tribunales y esto quedaría cubierto por su nueva escudería.

“Es probable que una cláusula de indemnización en el contrato con McLaren, haga que los costos pasen de Piastri al equipo. Se dice que una cifra de 15 millones de dólares, más el pago a Ricciardo, haría que la llegada del joven de 21 años cueste mucho más que 30 millones de dólares“, agrega el portal.