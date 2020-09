Tras la salida ‘casi confirmada’ de Gareth Bale del Real Madrid, era obligatorio que Zidane hablara del tema y es que luego de tener varios ‘problemas’ durante su estadía, ahora sus caminos se han separado. El DT del conjunto ‘Merengue’ habló de este hecho y comentó que no platicó con el galés antes de su partida aunque eso sí, dejó claro que esa decisión no fue culpa suya.

La relación entre Gareth Bale y Zidane no era muy buena; luego de que el galés se tomara a ‘juego’ los partidos del Real Madrid, declarar cosas polémicas y prefiriera jugar golf que estar al 100 con el equipo, el francés lo cortó de sus planes de forma inmediata, dejándolo en la banca la mayor parte del tiempo. Ahora que se va, las cosas serán diferentes en el vestidor. Así fue como Gareth Bale llegó al Real Madrid.

😃 Así de sonriente ha llegado GARETH BALE a las instalaciones deportivas del #Tottenham en Londres: pic.twitter.com/gRRmv6WQIU — Madrid Sports (@MadridSports_) September 18, 2020

¿Qué dijo Zinedine Zidane sobre la salida de Gareth Bale?

En conferencia de prensa este día, Zidane tocó puntos importantes sobre la salida de Gareth Bale, siendo uno de los primeros el dejar claro que el ‘Expreso de Cardiff’ no se fue por su culpa, sino que fue algo que el mismo jugador había decidido.

“No me molesta que digan que se marcha por mi culpa porque no es así, el tema es más complicado. Lo que te puedo decir es que no hemos tenido problemas el uno con el otro. Nadie va a quitarle lo que ha hecho en el Real Madrid. No hemos tenido problemas, eso no ha pasado. Le deseo lo mejor”, dijo Zidane en conferencia de prensa.

🔴🎙️ ZIDANE: “NUNCA he tenido PROBLEMAS con BALE ni él conmigo. Le deseo lo mejor”. pic.twitter.com/lTjW2AtDNW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 19, 2020

Si bien dijo que no existieron problemas entre ellos, causó un poco de revuelo el que el francés no haya hablado con Gareth Bale previo a su salida, pues uno creería que tendrían contacto antes de esto pero la realidad fue todo lo contrario, pues se mantenían distanciados.

“No hablé con él, todo se dio y no pude hacerlo. Lo que ha hecho aquí lo ha hecho fenomenal, eso no hay que discutirlo porque ha ganado mucho y ha demostrado sus cualidades”, confesó Zidane sobre Gareth Bale.

Finalmente y para cerrar con el tema, Zidane confesó que no se quita un peso de encima con la salida de Gareth Bale ya que nunca fue un peso. Pese a lo que vimos hace semanas, el francés dejó en claro que nunca hubo problemas con él y si se quedó el último año, ‘fue por algo’.

“La vida es así, y si se quedó el año pasado fue por algo. Lo importante es lo que el jugador quiere hacer, mi opinión es la misma. Hemos hecho las cosas juntos, con el club y con el jugador. ¿Si me quito un peso de encima? No porque nunca ha sido un peso, nunca he tenido un problema con él”, sentenció Zinedine Zidane.