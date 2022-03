Denuncian al DT y director deportivo de Mineros de Zacatecas por acoso contra una extrabajadora del club

En pleno 8M y cuando todos los clubes del futbol mexicano se llenan de publicaciones en redes sociales apoyando a la mujer, Mineros de Zacatecas se encuentra en el ojo del huracán. Su director técnico Alexis Moreno y el director deportivo Luis Gil, son señalados por la exsecretaria técnica del equipo por haberla acosado durante su estancia en el equipo.

Adriana Salas contó su historia a través de Facebook. Todo comenzó en 2016 cuando fue pareja de Alexis Moreno y su relación terminó por “acciones machistas y violentas”. En julio de 2020 y mucho después del final de aquella relación, el DT fue contratado por Mineros de Zacatecas mientras Salas era secretaria técnica del club.

“Cabe mencionar que en su regreso intentó acercarse y pretender que valía la pena. Pero viendo mi rechazo hacia él comenzó este INFIERNO. Comenzando por insultos, burlas, celos, amenazas…”, redactó. Asimismo, Adriana expone con todo y capturas de pantalla que Alexis Moreno le dijo que no tenía conocimientos de futbol y que dejara crecer a los jugadores.

Así fue el despido de Adriana Salas en Mineros y los problemas con el DT

La situación se tornó aun más complicada en diciembre de 2021, cuando Luis Gil despidió a la entonces secretaria técnica de Mineros. Los motivos que Adriana recibió fueron que “No saludas a Alexis ni a mí cuando nos ves”, “No asistir a una posada y tomar vacaciones” y “Por el cariño que te tienen los jugadores“. Al no tener fundamento real, ella argumenta que se trata de un despido injustificado.

Otra razón que Gil le dio a Salas en ese momento era que no quería a ninguna otra mujer en el cargo. Pero la cosa no terminó con el adiós de Adriana a Mineros de Zacatecas. A pesar de ser exempleada del club, ella publica que tanto Alexis Moreno como Luis Gil se han dedicado a crear perfiles falsos para contactarla en redes sociales.

“Muchas veces pensé en demandar por acoso laboral, pelear por un despido injustificado cuando daba más al club de lo que recibía; cuando me quedaba hasta tarde porque mi trabajo saliera a la perfección, aguantar que me hacían menos, pedir un aumento y que me lo negaran.

“Pero estoy cansada que después de dos meses de ser despedida sigan las burlas, las amenazas a jugadores por seguir hablando conmigo. Y no, no soy como ellos, por esa razón me he callado muchas cosas, pero estoy cansada de no tener PAZ, por unos personas que no saben separar lo profesional con lo personal”, agregó.

Para terminar, Salas aclaró que hace responsable a ambos elementos de Mineros de Zacatecas si algo le sucede. Por el momento no hay respuesta del club pero ambos personajes han reposteado que el club incluye a las mujeres y que sin ellas, el proyecto no sería lo que hoy conocemos.