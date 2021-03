¿Marco Fabián, eres tú? Detuvieron a “Gabigol” en un casino clandestino

Un año de pandemia y siguen sin entender… Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol, fue detenido en un casino clandestino ubicado en Sao Paulo, Brasil, que albergaba a aproximadamente 200 personas.

Esto ocurrió durante la madrugada del domingo, ya que la emergencia sanitaria en Brasil vive uno de sus peores momentos. Para disminuir los contagios, el gobierno impuso toque de queda, que poco ha importado a miles de habitantes.

La mayoría de los detenidos quedaron en libertad para evitar aglomeraciones en la comisaría local. Sin embargo, algunos serán procesados por promover los juegos de azar o por crímenes contra la salud pública.

Además de Gabigol, en el casino se encontraba la famosa cantante MC Gui. Las autoridades no han ocultado la identidad de estas figuras y, en el caso del futbolista del Flamengo, se reveló que al momento del operativo intentó esconderse.

“Estaba escondido atrás de una mesa, no quería ser identificado. Estaba un poco nervioso por la presencia de la policía. Luego lo llevaron a la comisaría“, explicó el delegado Osvaldo Nico Gonçalves en entrevista con GloboNews.

Hace más de un año, el nombre de Gabigol le dio la vuelta al mundo por motivos muy diferentes: en la Final de la Copa Libertadores 2019, tocó el trofeo y rompió con la maldición que “prohíbe” esto, ya que salió campeón.

El hecho de que Gabigol estuviera en un casino clandestino va más allá de la pandemia de COVID-19. En Brasil, existe una prohibición sobre los casinos y bingos desde hace muchos años y el presidente Jair Bolsonaro la apoya.

Eduardo Brotero, uno de los comisarios responsables del operativo, dio a conocer que los detenidos también podrían enfrentar cargos en este sentido. Además, dijo que se consiguió la ubicación del lugar gracias a una denuncia anónima.

Essa Madrugada a Força Tarefa esteve em uma festa clandestina dentro de um Cassino acreditem . E novamente diversos problemas e descaso com a Pandemia ,além do jogo ser proibido ,foi uma surpresa o que encontramos no local . @Policia_Civil @PMESP @mpsp_oficial @governosp pic.twitter.com/mOMXS3GOn4

— Alexandre Frota 77 (@77_frota) March 14, 2021