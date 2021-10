El doblete (con penal a lo Panenka) de Messi contra el Leipzig en la Champions League

¡Despertó el ’10’! Lionel Messi encabezó la remontada del PSG contra el Leipzig en la Champions League, cuando el panorama no era nada favorable para la escuadra parisina. Una conexión con Mbappé y una definición magistral desde el punto penal significaron un resultado positivo para los de Pochettino.

El argentino demostró una vez más que este torneo le sienta bien. Su primera anotación el PSG se dio en la misma Champions y ahora se puso la capa de héroe para rescatar a un equipo que no encontraba cómo atacar de nuevo al Leipzig.

Pero como dicen por ahí: hay momentos destinados para que aparezcan las grandes figuras. Lionel Messi emparejó los cartones en la tercera jornada de la Champions League y dio una nueva esperanza a todo el Parque de los Príncipes.

El doblete de Messi vs el Leipzig en la Champions League

Los rumores sobre una mala relación entre Messi y Mbappé se disipan en la Champions League. La combinación de ambas figuras internacionales tiene contentos a todos en el PSG y deslumbra hasta a los haters cuando se encuentran en el terreno de juego.

Para buena fortuna de los parisinos, este par hizo de las suyas al minuto 66. La escapada por la banda derecha del francés y la facilidad del argentino para desmarcarse nos regalaron un golazo para poner el 2-2 ante el Leipzig.

Pero eso no fue todo, porque no pasaron muchos minutos para ver la voltereta del París Saint-Germain. Mbappé volvió a escaparse con destino y peligro al área, así que la zaga alemana no tuvo otra opción más que derribarlo y provocar el penal.

Messi tomó el balón y se apuntó su tercer gol con el PSG en Champions League desde los once pasos. La definición es de crack y te la dejamos para que juzgues tú mismo: