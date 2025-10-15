Lo que necesitas saber: Boston será sede de 7 partidos mundialistas.

Donal Trump ya amenazó con cambiar de sede los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Boston. Según él, la alcaldesa Michelle Wu no ha podido manejar los disturbios en su ciudad y de seguir las cosas así no podría garantizar la seguridad de los aficionados.

Trump está seguro que una llamada con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sería suficiente para hacer el cambio de sede. No sería fácil, pero tampoco imposible.

Donald Trump quiere sede del Mundial 2026

Como saben el Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Las ciudades sedes ya fueron elegidas desde hace tiempo, entre ellas Boston que albergará siete partidos.

Sin embargo, Donald Trump está considerando seriamente retirarle la sede al considerarla insegura. Esto se debe en gran parte a una manifestación pro palestina que hubo hace unos días en la ciudad que, terminó con varios arrestos y al menos cuatro agentes heridos.

El problema como tal para Trump no fue el hecho violento, más bien que Michelle Wu no pidiera ayuda al gobierno federal para controlar los disturbios porque ‘tiene miedo porque cree que es políticamente perjudicial’.

¿Trump puede sacar a Boston del Mundial?

Donald Trump está segurísimo que una llamada con Gianni Infantino es más que suficiente para convencerlo de cambiar la sede de Boston. Solo necesita explicarle lo insegura que es la ciudad, según él, y listo.

No sería un proceso fácil, pero sí el necesario para garantizar la seguridad de todos asistentes.

“Si alguien está haciendo un mal trabajo, y si percibo que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el director de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: ‘Mudémonos a otro lugar’, y lo haría. No le gustaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad”.

Aunque sería más complicado de lo que parece, tomando en cuenta que los boletos ya están agotados, a los estadios les echaron su manita de gato y que estamos a menos de un año del Mundial 2026.

Lo que sí es una realidad, es que todas las ciudades sedes deben garantizar la seguridad de todos los asistentes a los juegos, desde aficionados, directivos, jugadores y más.