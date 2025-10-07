Lo que necesitas saber: A finales de septiembre, el presidente de Estados Unidos firmó una orden para que la famosa plataforma de videos pueda funcionar de manera “segura y legal” en su país.

Donald Trump nunca va a dejar de sorprendernos… pues luego de que por fin se resolviera el asunto de TikTok en Estados Unidos, el presidente ya salió a decir en un video que él salvó la plataforma e incluso los usuarios “le deben una”.

Donald Trump firma nueva orden // Foto: Getty Images

Trump publica video: “Yo salvé TikTok, me deben una”

Aunque para nada es una novedad que Trump se sienta “salvador”, esta vez lo dejó claro en un mensaje para los estadounidenses. Luego de que por fin se resolvió todo el rollo de TikTok, el presidente publicó un video en el que deja claro que la plataforma se encuentra a salvo gracias a él.

“A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo”, señaló.

Como era de esperarse, el video se ha vuelto viral… tan solo 10 horas después de su posteo, ya tenía más de 4 millones de reproducciones. Pero por si te lo perdiste, acá te lo dejamos:

¿Y cómo quedó el funcionamiento de la plataforma en Estados Unidos?

Eso sí, aunque llegó a un acuerdo con China, el más beneficiado es el gobierno estadounidense, pues se trasladarán las operaciones de TikTok de Estados Unidos como una nueva empresa conjunta.