Lo que necesitas saber:

A finales de septiembre, el presidente de Estados Unidos  firmó una orden para que la famosa plataforma de videos pueda funcionar de manera “segura y legal” en su país.

Donald Trump nunca va a dejar de sorprendernos… pues luego de que por fin se resolviera el asunto de TikTok en Estados Unidos, el presidente ya salió a decir en un video que él salvó la plataforma e incluso los usuarios “le deben una”.

trump-firma-orden-para-tiktok-funcione-estados-unidos-1
Donald Trump firma nueva orden // Foto: Getty Images

Trump publica video: “Yo salvé TikTok, me deben una”

Aunque para nada es una novedad que Trump se sienta “salvador”, esta vez lo dejó claro en un mensaje para los estadounidenses. Luego de que por fin se resolvió todo el rollo de TikTok, el presidente publicó un video en el que deja claro que la plataforma se encuentra a salvo gracias a él.

A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo”, señaló.

Como era de esperarse, el video se ha vuelto viral… tan solo 10 horas después de su posteo, ya tenía más de 4 millones de reproducciones. Pero por si te lo perdiste, acá te lo dejamos:

¿Y cómo quedó el funcionamiento de la plataforma en Estados Unidos?

A finales de septiembre, el presidente de Estados Unidos  firmó una orden para que la famosa plataforma de videos pueda funcionar de manera “segura y legal” en su país.

Eso sí, aunque llegó a un acuerdo con China, el más beneficiado es el gobierno estadounidense, pues se trasladarán las operaciones de TikTok de Estados Unidos como una nueva empresa conjunta

¡Por fin! Trump firma orden para que TikTok funcione en Estados Unidos

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

detectan-nuevo-caso-gusano-barrenador-nuevo-leon-1

¡Uno más! Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León
Entradas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales permanecen cerradas con candados.

Descartan amenaza de bomba en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
lula-da-silva-sostiene-llamada-trump-pide-eliminar-aranceles-brasil

Lula da Silva sostiene llamada con Donald Trump: Pide eliminar los aranceles a Brasil
Socavones en CDMX: Un experto nos explica por qué aparecen y qué podemos hacer

Socavones en CDMX: Un experto nos explica por qué aparecen y qué podemos hacer

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook