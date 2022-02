Donbass Arena, el estadio del Shakhtar Donetsk que no puede utilizar por el conflicto Rusia-Ucrania

Donetsk es una de las ciudades de Ucrania que ha visto más éxito en el futbol durante los últimos años con el Shakhtar, desafortunadamente, la misma ciudad también ha visto cómo ha crecido el conflicto Rusia-Ucrania.

El Shakhtar Donetsk es un habitual de la Champions League y comenzó a tener notoriedad en el plano europeo gracias a su dominio en el futbol ucraniano, en el que ha ganado 13 títulos desde el 2002 a la fecha y un título de Europa League.

La inversión que ha hecho su propietario, Rinat Ajmetov no sólo se ha visto en contratar a muchos jugadores para llevar al Shakhtar Donetsk a los más alto, también en entregarle lo mejor a sus aficionados y por eso en 2006 comenzó la construcción de un estadio.

Donbass Arena, fue el estadio que se mandó construir para el Shakhtar Donetsk y es una chulada. Se estrenó en 2009, pero debido al conflicto Rusia-Ucrania, el equipo ucraniano no ha podido usar su campo para sus partidos como local.

El Shakhtar Donetsk tiene un estadio de élite en el Donbass Arena, de hecho, es de los pocos que tienen la máxima categoría de la UEFA para estadios, pero el conflicto le arrebató al conjunto de naranja y negro, la posibilidad de sentirse como en casa.

Un atentado que mandó al Shakhtar Donetsk fuera de su ciudad

Donetsk está en el límite de Ucrania y Rusia, de hecho, se habla más ruso que ucraniano en esa ciudad y es una de las regiones que Vladimir Putin reconoció como independientes en los últimos días y por lo que se mantuvo el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Pero hace unos años atrás, casi ocho para ser más exactos, el Donbass Arena sufrió las consecuencias del conflicto entre ambos países y el Shakhtar Donetsk también padeció junto a toda su afición.

El 23 de agosto del 2014, un par de bombas estallaron en el Donbass Arena causando daños materiales al inmueble. Desde ese momento, el Shakhtar Donetsk no pudo hacer uso de su campo como local y así ha sido durante los siguientes años hasta este 2022.

Durante los últimos ocho años, el Shakhtar Donetsk ha tenido que jugar como local en tres ciudades diferentes: Lviv, Jarkov y Kiev. Aún no termina el conflicto Rusia-Ucrania y no terminará pronto, pues lleva unas cuantas décadas, pero el Shakhtar Donetsk lamentablemente ya no sabe lo que significa jugar en casa y ante tu gente.