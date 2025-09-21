Lo que necesitas saber: El patinador mexicano consiguió 222.36 puntos totales, lo que lo posicionó en el tercer lugar. Con esto se clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo volvió a hacer historia para el deporte mexicano. En su última oportunidad, logró clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

Donovan Carrillo // X:@conadeoficial

Donovan Carrillo clasifica a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno

Luego de no poder obtener los puntos suficientes en el Programa Corto del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, Donovan Carrillo tenía una última oportunidad para clasificar a la competencia olímpica de 2026.

Y el deportista no dejó pasar la oportunidad. Este domingo, tras conseguir el tercer lugar en el Clasificatorio, el tapatío logró obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno. Será su segunda competencia olímpica tras vivir Beijing 2022.

Con una rutina espectacular en la pista de hielo que le dio 222.36 puntos totales y con los acordes de un mix de Elvis Presley, el patinador mexicano se hizo de la medalla de bronce. Ahora, se preparará para representar a México en la próxima competencia internacional.

Donovan Carrillo // X:@conadeoficial

Histórico para el Patinaje Artístico de México

Y si te decimos que hizo historia no lo decimos a la ligera… Donovan Carrillo se convirtió en el segundo mexicano en clasificar a dos Juegos Olímpicos de Invierno en Patinaje Artístico. El primero fue Ricardo Olavarrieta en 1988 y 1992.

Además, este 2026 será el único latinoamericano que participará en esta disciplina, contando todas las pruebas.