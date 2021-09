¡Started From The Bottom! Drake se encargará de elegir la música para los MNF en la NFL

Bien lo dice su canción, empezó desde abajo y ahora está en lo más alto de la industria musical. Drake es uno de los músicos más exitosos actualmente y su relación con los deportes es bien conocida y se extenderá porque se unió a ESPN para el Monday Night Football.

Pocas cosas le podían faltar a los partidos de los lunes por la noche de la NFL, seamos sinceros, casi siempre nos regalan unos partidazos, aunque sean equipos que no vayan tan bien en la temporada o no tengan muchas expectativas.

Hay un dicho que dice: “Si no está roto, no tienes que arreglarlo”, que lo podemos traducir a no hagas experimentos que no se necesitan y podría aplicar al MNF, porque funcionan de forma maravillosa, peeeeeeeeeeeero no sabíamos que necesitábamos a Drake al mando de la música, aunque la verdad es que sí.

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que Drake mejorará los partidos de lunes por la noche. Hasta aquí vamos todo bien y ustedes se preguntarán cómo entrará el rapero a la ecuación del MNF; la respuesta es sencilla, gracias a ESPN.

En un comunicado, ESPN anunció la colaboración con Drake. El trabajo del rapero será elegir la música que se escuchará durante algunos partidos del MNF y básicamente será una selección de sus últimas canciones con algunos otros que Drake decida y vayan acorde a los lunes por la noche.

“Double-Dutty” como dicen en inglés, pues Drake tendrá doble trabajo -si es que así le podemos llamar- porque tendrá que elegir la música y además, promocionar sus propias canciones. Es un ganar-ganar para el músico canadiense.

Las palabras de la dirigencia de ESPN sobre la colaboración con Drake

Emeka Ofodile, vicepresidente de marketing deportivo en ESPN, tuvo algunas palabras sobre este acuerdo que une a Drake con el MNF: “Ahora estamos aquí, el inicio de la temporada de fútbol. Y quién mejor para curar la música de Monday Night Football que Drake, que se sienta firmemente en la intersección de la música y los deportes“.

“No podríamos estar más emocionados por esta próxima colaboración. El papel de curador musical ha sido un gran éxito entre nuestros fanáticos con Diplo y DJ Khaled en años anteriores y esta temporada, estaremos viviendo el momento con Drake como nuestra banda sonora de NFL en ESPN“, agregó.

Este año Drake la está rompiendo duro con los deportes. Se le vio varias veces en algunos partidos de la NBA, liga de la cual es muy fanático, ahora en acuerdo con la NFL y también tuvo algo que ver con el baseball, aunque no fue estrictamente deportivo, sino más romántico y aquí lo recordamos.