Drama del triunfo de Bengals y Antonio Brown se roba el show en la semana 17 de NFL

Esta semana 17 de NFL se daba un adelanto del partido de campeonato de la conferencia Americana. Chiefs y Bengals de enfrentaban en un auténtico duelazo que tuvo de todo, muchos puntos, varias extraordinarias recepciones y un final de drama.

Joe Burrow necesitaba hacer que los Bengals ganaran para poder llegar a la postemporada y su rival no sería nada fácil, porque Patrick Mahomes y los Chiefs llegan al encuentro con ocho partidos sin conocer la derrota en la NFL.

Un ida y vuelta fueron los 60 minutos de partido regular (aunque sabemos que dura más por el tiempo muerto). Los dos equipos y los dos QB dieron maestría de lo que es un ataque variado y consistente, pero fueron los Bengals, los que tuvieron ese granito de suerte.

Con el partido empatado a 31 puntos, los Bengals tenían la ventaja a unas cuantas yardas de la zona de anotación y con el reloj en menos de 2 minutos. Primero, toparon con pared y por pared nos referimos a la defensa de los Chiefs, que detuvieron en las cuatro oportunidad de Joe Burrow.

Peeeeeeeeero, tuvieron la fortuna de que un defensor de los Chiefs cometió un error con un castigo llamado “uso ilegal de las manos”, lo que le dio otras cuatro oportunidades a los Bengals. Se gastaron el reloj para dejarlo en dos segundos y dejaron al pateador McPherson encargado de la victoria y lo hizo para dejar el marcador 34-31.

Bengals beat the Chiefs at the buzzer to clinch the division! 😤

