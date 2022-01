¡Ya terminaron grabaciones! ¿Cuándo se estrenara la cuarta temporada de Drive to Survive?

Una de las series deportivas que más se esperan para este 2022 es ‘Drive to Survive’, uno de los grandes éxitos de Netflix y Fórmula 1, que ha ganado fans por todo el mundo, y por lo tanto tendremos cuarta temporada, la cual resultará especial después del temporadón que nos regalaron Max Verstappen y Lewis Hamilton en cada circuito y en México resultará interesante ver a Checo en su primer año en Red Bull.

Aunque Verstappen aseguró que no saldría en ‘Drive to Survive’, chance y haya cambiado de parecer después de coronarse, y sin duda uno de los personajes a los que hay que ponerle atención es a Toto Wolff, quien junto a Chris Horner han tenido una participación marcada en cada una de las temporadas de la serie.

Wolff resultó ser un personaje multicitado en la guerra entre Hamilton y Verstappen por sus declaraciones y sobre todo sus reacciones (hasta se fue el patrocinador de los audífonos) tras las derrotas de sus pilotos ¿Qué dirá sobre Horner?

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de ‘Drive to Survive’?

Aunque Netflix y Fórmula 1 no han anunciado fecha de estreno, sus actores han dado pistas de que este arroz ya se está cociendo. Si has visto al menos una temporada de ‘Drive to Survive’, recordarás que en cada uno de los capítulos hay testimonios de periodistas que viven muy de cerca la actividad de los pilotos y las escuderías.

Uno de esos periodistas es Will Buxton, quien trabaja para Liberty, la empresa que maneja los hilos de la F1, y quien presumió en redes sociales que terminó la última entrevista, de modo que Netflix tiene todo el material listo. “Entrevista final para la temporada 4, en la lata”, manifestó Buxton.

Se espera que ‘Drive to Survive’ se estrene en el mes de marzo, antes de comenzar la campaña 2022, posiblemente antes del día 11, cuando comienza el segundo y último test o pruebas de pretemporada con los autos nuevos.