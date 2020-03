Eden Hazard llegó al Real Madrid como el refuerzo de peso que tanto había pedido la afición merengue tras la salida de Cristiano Ronaldo, pero el belga apenas y se ha visto en las canchas entre que reportó pasado de peso, un par de lesiones y ahora la pausa por la pandemia del coronavirus.

Por ello, el atacante pidió que sea juzgado por la afición merengue no al final de la actual temporada, sino de la próxima, ya que consideró que la actual se ha echado a perder.

“Mi primera temporada en el Madrid se ha echado a perder, pero no todo es malo. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno, he conocido a nuevas personas y para mí es una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años de contrato, espero estar en buena forma”, comentó de acuerdo con Mundo Deportivo.

El exjugador del Chelsea fue operado al final del año pasado tras confirmarse una fisura en el tobillo, por lo que fue intervenido y reapareció en febrero para volverse a lesionar previo al último clásico contra Barcelona.

Su estancia en los terrenos de juego y su producción cuando estuvo en condiciones fueron tan cortos que el portero del Barça, Marc Andre Ter-Stegen tiene más asistencias que el belga, quien volvió al quirófano.

El atacante indicó que la recuperación de la fisura en el peroné evoluciona de manera positiva, por lo que la semana pasada le fueron retirados los puntos.

Asimismo, Hazard indicó que se encuentra aislado en Bélgica ante la pandemia del coronavirus y lamentó que la Eurocopa se aplazara un año.

“Habría llegado en buena forma pasara lo que pasara. Me hubiera faltado ritmo, claro, pero la calidad no se pierde. Todos tendremos un año más en 2021, lo cual es una pena, pero mi tobillo me permitirá volver a estar en forma”, indicó.