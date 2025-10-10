Lo que necesitas saber: El equipo mexicano para el Grand Prix de Amazonas estará formado por Reyna Isis, La Jarochita, Lluvia, India Sioux, Zeuxis, La Catalina, Persephone, Skadi y Olympia.

El Grand Prix Internacional de Amazonas 2025 llega el próximo viernes 24 de octubre a la Arena México con una batalla que pone a prueba el talento y la pasión de las mejores luchadoras del mundo.

Entre todas, una brilla por su presencia: Reyna Isis, la campeona defensora que en 2024 levantó el trofeo para México y ahora busca hacerlo de nuevo ante una armada internacional de élite.

Su nombre ya es sinónimo de liderazgo dentro del CMLL. Reyna Isis representa el espíritu de la Amazonas moderna: disciplinada, fuerte y orgullosa de sus raíces. Con ella, nueve guerreras mexicanas defenderán el honor del país ante rivalidades que trascienden las fronteras.

Un torneo del CMLL que une culturas y ligas

El equipo mexicano para el Grand Prix de Amazonas estará formado por Reyna Isis, La Jarochita, Lluvia, India Sioux, Zeuxis, La Catalina, Persephone, Skadi y Olympia, mientras que el equipo internacional reunirá a estrellas de AEW, Ring of Honor, STARDOM, MLW y RevPro, incluyendo a Mina Shirakawa, Julia Hart, Sky Blue, Hazuki y Koguma.





Por otra parte, el CMLL designó a Blue Panther como abanderado del torneo, una decisión que rinde honor a una leyenda que ha visto cómo la lucha libre femenil pasó de ser una anécdota a una fuerza capaz de llenar la Arena México.

De la prohibición al protagonismo: el camino de las Amazonas

Hace unas décadas, las mujeres tuvieron que luchar literalmente por un espacio en los encordados. Hoy, el Grand Prix de Amazonas es un símbolo de esa evolución. El CMLL pasó de limitar las presentaciones femeninas a dedicarles un mes entero y una competencia internacional con proyección global.

Sanely, Candela y Valkyria en el Martes de Glamour del CMLL | Foto: CMLL

Las Amazonas han demostrado que la técnica mexicana no solo vive en los rudos y técnicos masculinos, sino también en mujeres que han llevado su arte a Japón, Estados Unidos y Reino Unido.

Un recorrido de campeonas

Desde Dark Silueta (2021) hasta Reyna Isis (2024), las ganadoras del Grand Prix han marcado una línea ascendente de talento y profesionalismo. En solo cuatro ediciones, el evento se ha convertido en una referencia de alto nivel para la lucha libre femenil en México y Latinoamérica.

La edición 2025 promete elevar aún más la vara: más ligas invitadas, más representación y un nivel técnico que ya atrae la mirada de fanáticos y promotores en todo el mundo.

Cómo, cuándo y dónde ver el Grand Prix de Amazonas 2025

La cita es el viernes 24 de octubre en la Arena México, la catedral de la lucha libre. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

