Decir adiós siempre es complicado y más, cuando te tienes que despedir de alguien tan importante y que te dio tantas alegrías. Bueno, Atlas y Diego Cocca están tomando caminos separados.

Sí, Atlas tuvo un Apertura 2022 de pesadilla tras el bicampeonato. Están fuera de los puestos de repechaje y ya están pensando en el siguiente torneo, desafortunadamente para ellos sin su DT histórico.

Diego Cocca se va del banquillo de Atlas, pero no por los malos resultados que se obtuvieron en el último torneo, sino porque el ciclo del DT argentino con los ‘Rojinegros’ terminó.

Foto: Getty Images

La directiva entendió que Diego Cocca quería otro reto como profesional, todo indica que irá a probar suerte a Europa, así que, la decisión de separarse fue de mutuo acuerdo.

Sea cual sea el caso, la afición de Atlas se despide de un DT histórico en el equipo, no sólo es el estratega que terminó con la sequía de campeonatos, sino que entregó dos títulos consecutivos… algo poco visto en Liga MX.

Foto: Getty Images

Las palabras en el adiós de Diego Cocca de Atlas

Este viernes 23 de septiembre fue el anuncio del adiós de Diego Cocca como DT de Atlas, pero tendrá la oportunidad de despedirse de su gente en el partido contra Necaxa en el Estadio Jalisco.

En una conferencia de prensa, Diego Cocca dio sus razones del adiós a sus queridos ‘Rojinegros’ y dedicó algunas palabras de despedida, obviamente, las lágrimas no faltaron.

“Sensaciones encontradas, momento difícil. El saber desde lo mental de que a este proyecto al que le pusimos el corazón, alma y cuerpo, necesita un cambio y seamos nosotros los que tengamos que dar ese paso al costado para esto siga creciendo, a veces es difícil, pero estamos convencidos de eso, porque realmente todo esto empezó buscando un objetivo en común y lo hemos logrado, sobre todo por este club“.

Entre lágrimas mencionó: “Me voy muy tranquilo, muy orgulloso, muy feliz. Convencido de haber ganado todo, agradecidísimo a la directiva por la confianza, por darnos la oportunidad. Agradecidísimo a los jugadores porque hemos aprendido muchísimo. Y también con la gente del club que nos demuestra en la calle todo su cariño. Son momentos difíciles, pero son de alegría (sus lágrimas) por todo lo que hemos hecho y poder cerrar el ciclo de esta manera es un privilegio“.

Foto: Getty Images

La razón del adiós de Diego Cocca con los ‘Rojinegros’

“No me interesa otro proyecto, no es por cansancio. Lo que hacemos es porque estamos convencidos de que para el proyecto futbolístico es mejor renovar. Nos sentimos orgullosos de todo lo que logramos, nos parece un buen momento y sobre todo cerrarlo de esta manera“, dijo el exDT de Atlas.

“Me pongo a hacer un balance y la verdad es que el balance es súper positivo, súper enriquecedor. Me quedo con lo positivo de todo y por sobre todas las cosas, me quedo con el futuro del Atlas, que eso es lo que más me interesa“.

Sobre cómo deja al club, menciona: “Dejamos al club en un lugar de privilegio y sobre todo con un futuro de privilegio, no tengo dudas de que el futuro del Atlas tiene mucho por crecer“.

Foto: Getty Images

Y sobre el vínculo con la afición

“Agradecimiento total a la gente por el cariño, por los momentos vividos. Por los casos que me he encontrado en al calle de gente que no pensaba ver al Atlas campeón antes de morirse, por abuelos que vinieron con los nietos y que no pensaban verlos campeón. Con mucha gente que me ha dicho de gente que se le adelantó en el camino y han ido con sus veladoras y sus fotos. Hemos vivido cosas muy fuertes y eso nos genera un vínculo que no se va a romper“, dijo con la voz entrecortada.