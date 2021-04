El emotivo video con el que Alex Smith anunció su retiro de la NFL

Alex Smith es uno de esos jugadores que tienen un lugar asegurado en los corazones de los aficionados a la NFL, pues su lucha, su superación a la adversidad después de una lesión que le pudo costar la vida, lo hacen ser un ejemplo en todo sentido y desafortunadamente para nosotros, puso fin a su carrera como profesional.

El nombre Alex Smith es sinónimo de no rendirse jamás, de luchar por lo que amas y estará siempre ligado al éxito y determinación para lograrlo. Su historia es digna de contar, muy al estilo “hollywoodense” y seguro que ganaría un Oscar.

Después de que Washington Football Team decidiera cortar al QB, Alex Smith se encontraba con la disyuntiva de continuar su carrera con alguno de los equipos disponibles o terminar su carrera, pues se decidió por poner fin a su camino en la NFL.

En un emotivo video anunció su retiro, en el que comenta cómo fue su proceso a partir de una lesión en una jugada de rutina y agradeció a todos los jugadores, staff y aficionados que estuvieron con él en 49ers, Chiefs y Washington, por siempre estar creer en Alex Smith y que le dieran la fuerza de que él creyera en sí mismo.

“2 años atrás estaba en una silla de ruedas, mirando a mi pierna mutilada, preguntándome si alguna vez volvería a caminar con mi esposa o jugar con mis hijos en el jardín. Ponerme el casco de nuevo fue lo más lejano que pensaba y todo esto por un estúpido juego. Pero esto no es sólo un juego, se trata de los retos y el compromiso, es acerca de cuán lejos y cuán fuerte puedes empujarte a ti mismo“, dijo en el video de su retiro.

One of the greatest comebacks in NFL history.

Thanks for being an inspiration, Alex Smith. (via @lizbsmith11/IG) pic.twitter.com/HOqggvmJf7

— NFL (@NFL) April 19, 2021