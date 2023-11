Lo que necesitas saber: 28 títulos tienen entre Liverpool y Everton, 19 de para los 'Reds' y 9 para los Toffees

Nadie puede negar que Paul McCartney es una de las estrellas más grandes en la historia de la música, pues tanto como solista como con The Beatles, cambiaron por completo el curso del mundo.

El cuarteto de Liverpool es conocido por sus increíbles canciones, que hasta la fecha seguimos escuchando y algunas de ellas son el soundtrack de la vida de muchas personas.

Pero, en su natal Liverpool, la música no es la única pasión que se vive en la ciudad. El futbol es igual de importante para los ingleses -y para la gran parte del mundo-.

Paul McCartney en Glastonbury 2023 – Foto: Getty Images

¿Dónde nació Paul McCartney y cuál es su relación con el deporte?

Casi casi como religión, los ingleses tienen un fanatismo enorme por el futbol y viven apasionadamente el amor al equipo que se elija desde pequeño o el que te inculque la familia.

Y Paul McCartney nació en una de las ciudades más futboleras de toda Inglaterra, Liverpool. Una metrópoli dividida entre dos equipos, Everton y el Liverpool.

Walton, Liverpool fue el lugar donde Sir Paul McCartney nació y antes de descubrir su increíble talento musical, probó los deportes en su juventud, aunque no con intención de hacerse profesional.

En entrevista para The Guardian, mencionó que no es un gran fanático del futbol, pero que jugaba de pequeño en las calles y solamente eso. Sentenció con un “no se me daba muy bien“.

Eso sí, el que no haya sido tan talentoso para el futbol no significa que no disfrute de uno que otro partido en la televisión y hasta ir a de vez en cuando a los estadios.

Sir Paul en el estadio olímpico de Londres – Foto: Getty Images

¿De qué equipo es el exBeatle?

Nació en Liverpool y ya mencionamos que la ciudad está dividida entre dos equipos, el Everton y los ‘Reds’. Ambos con presentes y pasados totalmente diferentes.

Everton es un equipo que no está tan acostumbrado a los éxitos en Inglaterra, siempre ha sido el equipo secundario de la ciudad, casi casi viendo como JuanGa detrás de la palmera a su odiado rival.

Liverpool es uno de los equipos más grandes de Inglaterra, Europa y todo el mundo. Están a un título de ser los más ganadores del país, son de los que más títulos han levantado de Champions League… unos auténticos triunfadores.

El Derbi de Liverpool entre ‘Reds’ y Everton – Foto: Getty Images

Entonces, ¿a qué equipo le va Paul McCartney? Como estrella de la música y sin ser tan partidario del futbol, pues no tiene un equipo como tal del cual es hincha.

Retomamos la entrevista con The Guardian y respondió la gran pregunta: “Mi padre nació en Everton, mi familia es oficialmente evertoniana, así que, si se trata de un derbi o una crisis o una final entre los dos, tendría que apoyar al Everton“.

Aunque, tiene una anécdota con la que recuerda con cariño al Liverpool. Pues, todo el equipo dirigido por Kenny Dalglish fue a un concierto en Wembley en las primeras filas, un gesto que le gustó mucho y nunca olvidó.

Paul McCartney durante su segunda visita a México en 2002 – Foto: Reuters

