QUIZ: Demuestra qué tanto conoces sobre el Liverpool FC, su historia y su afición

Liverpool es uno de esos equipos sin los cuales el mundo del futbol no sería entendido. Al igual que varios clubes británicos, los Reds cuentan con una amplia historia, llena de tradiciones y glorias, a nivel nacional como continental.

Por mucho tiempo, Liverpool fue el equipo más ganador en la Primera División de Inglaterra, incluso antes de que se estableciera la Premier League como tal, hasta que emergió aquel Manchester United de Alex Ferguson.

Hablar de la afición del Liverpool es punto y a parte. Escuchar a sus seguidores entonar ‘Youll Never Walk Alone” le pone la piel chinita a cualquiera y en gran parte se debe a que se canta con una especial pasión, porque los Reds no siempre han tenido momentos de gloria y aún en esos lapsos de oscuridad, se mantienen fieles al equipo.

Del Liverpool, no cualquiera

El ‘Milagro de Estambul’ ante Milán, en la Champions League, tiene su origen en precisamente en las tribunas donde se encontraban los aficionados del Liverpool y durante el medio tiempo, tras la sacudida rossonera por 3-0, entonaron ‘el himno’, contagiaron a los jugadores que escucharon la canción en los vestidores y el resultado es quizá el mejor capítulo en la historia del Liverpool.

Anfield, la casa de los Reds, cuenta con su propia historia, pues el estadio nació antes que el equipo y ahí se han gestado momentos sublimes como amargos. Por historia no le pide nada a Wembley o al Old Trafford, pese a que no fue sede del Mundial de 1966.

Y sobra decir que en ese césped han desfilado grandes figuras, desde Steven Gerrard, Ian Callaghan, Ian Rush, Michael Owen, Jamie Carragher hasta Mohamed Salah y el propio Jurgen Klopp, quien como entrenador rompió la seguía de tres décadas sin ganar el torneo de liga.

¿Qué tanto sabes sobre Liverpool?

Como ves, hay mucho que explorar en la historia del Liverpool, pero es hora de poner a prueba para saber si realmente eres una enciclopedia del futbol o realmente eres el mejor aficionado Red del mundo. ¡Mucha suerte!