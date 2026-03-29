Lo que necesitas saber: Un aficionado falleció al interior del Estadio Banorte tras caer hasta la planta baja.

Por fin llegó el día de la reinauguración del Estadio Banorte. México y Portugal terminaron con un empate a 0-0, nada espectacular. Sin embargo, fuera de la cancha hubo varios momentos que sí rifaron y otros que no tanto.

Acá vamos a hacer un breve recuento, desde los accesos, la visibilidad, la muerte de un aficionado, hasta las pruebas de alcoholímetro para ingresar al estadio y el show de luces al medio tiempo.

Lo que rifó en la reinauguración del Estadio Banorte

México vs Portugal / Mexsport

Detuvieron a varios revendedores

Poco antes del arranque del partido entre México vs Portugal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a cuatro mujeres y siete hombres a las afueras del estadio que, aparentemente, se dedicaban a la reventa de boletos.

Todos fueron presentados ante el juez cívico que será el encargado de establecer su sanción. Esperemos que sea muy justa por andar de ‘gandallas’, en caso de ser culpables, claro está.

“La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial detuvo a cuatro mujeres de 17, 23, 26 y 34 años, y a siete 15, 18, 21, 25, 30, 39 y 64 de edad que, al parecer, propiciaban la reventa de boletos, quienes fueron presentadas ante el Juez Cívico quien definirá la sanción correspondiente”.

El Alcoholímetro

Antes de ingresar al Estadio Banorte, se les aplicó la prueba de alcoholímetro a los aficionados. Una buena medida de prevención que sí rifa, pero que es un poco contradictoria, porque adentro del estadio sí venden alcohol y nadie controla que los asistentes se pongan o no ebrios.

Fidalgo entonando el himno de México

Álvaro Fidalgo debutó en la Selección Mexicana como titular contra Portugal, y por si había dudas por ser un jugador naturalizado, sorprendió a todos al entonar el himno nacional. Como decía Chavela Vargas, ‘Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana’.

Show de luces al medio tiempo

No podemos negar que una de las cosas que rifó en la reinauguración del Estadio Banorte fue el show de luces y fuegos artificiales al medio tiempo. Miren nada más cómo se ilumina todo el estadio. No vamos a negar que ese fue uno de los mejores momentos de la noche.

Se veía impresionante dentro y fuera

Lo que NO rifó en la reinauguración del Estadio Banorte

Captura de pantalla

Un aficionado falleció en el Estadio Banorte

Antes del arranque del partido, la Secretaría de Seguridad de la CDMX informó de la muerte de un aficionado al interior del estadio. Aparentemente se encontraba en estado de ebriedad; quiso saltar de un nivel a otro, pero cayó hasta la planta baja y falleció.

Atascados los accesos al estadio

Varios aficionados se quedaron ‘atorados’ en los accesos del estadio. El partido ya había iniciado y ellos seguían intentando ingresar. En varios de los videos que circulan en redes sociales, se ven las largas filas y lo lento que avanzan.

Nula visibilidad en partes del Estadio Banorte

Con todo y que anduvieron presumiendo la remodelación del Estadio Banorte, algunos aficionados se quejaron de la nula visibilidad en las primeras filas. Hasta parece que están en una altura diferente a la cancha.

Para ver el partido, los asistentes de dicha esa zona tuvieron que permanecer de pie casi todo el partido. Y pensar que varios de esos boletos costaron entre 3,500 y 4,000 pesos (sin reventa).

Fotografía de @sanz_var, vía @azucenau en X

El grito homofóbico

Otra vez se hizo presente el grito homofóbico, ese que está prohibido por la FIFA, aunque para algunos aficionados es ‘inofensivo’, debemos recordar que puede provocar hasta que el partido se suspenda.

Digamos que la reinauguración del Estadio Banorte dejó mucho que desear. Fuera de la cancha vimos caos para llegar, accesos ‘atascados’, la muerte de un aficionado y hasta zonas con nula visibilidad.

Ya dentro de la cancha, la Selección Mexicana no se rifó tanto. Aunque Javier Aguirre dijo que su intención era ‘ver jugadores’ y no el resultado, digamos que quedaron a deberle a su afición.