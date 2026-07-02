Estados Unidos gana eliminación directa de un Mundial ¡por primera vez en 24 años!

Lo que necesitas saber: El último partido de fase final que Estados Unidos ganó en un Mundial fue en Corea-Japón 2002, contra México

Estados Unidos por fin rompió la racha negativa que traían en eliminación directa de una Copa del Mundo. Desde hace 24 años no probaban las mieles de superar una fase de matar o morir como hicieron en el Mundial 2026 contra Bosnia.

Oh sí, sabemos que ya recordaste de qué partido estamos hablando. ¡Estados Unidos no ganaba eliminación directa en un Mundial desde que echó a México en octavos de Corea-Japón 2002!

Último triunfo de Estados Unidos en eliminación directa de un Mundial / Foto: MexSport

Estados Unidos elimina a Bosnia y avanza a octavos de final del Mundial 2026

Una racha mucho menor a la que arrastraba México, pero finalmente ya más de dos décadas sin poder ganar un partido de matar o morir en mundiales.

Con un rival como Bosnia, había que hacerlo. Aunque dejaron fuera a Italia en el repechaje europeo, los bosnios mostraron muy poco en su duelo ante los anfitriones.

Estados Unidos avanza a octavos en el Mundial 2026 / Foto: MexSport

El 2-0 se quedó corto para la diferencia que hubo entre ambos desde el primer tiempo, y pese a que Bosnia se fue al frente en la segunda mitad aprovechando la expulsión de Folarin Balogun, se vieron muy limitados en ideas y técnicamente.

Incluso Estados Unidos marcó el segundo de tiro libre antes de que ellos generaran una de peligro real en la portería gringa tras la expulsión.

Estados Unidos no ganaba eliminación directa de un Mundial desde que venció a México en Corea-Japón 2002

¿Quién no recuerda aquel oscuro día? El equipo mexicano venía de una fase de grupos brutal, derrotando a Croacia y Ecuador, y empatando de forma heroica contra Italia. Todo apuntaba a que por fin se llegaría al quinto partido sin ser anfitriones, la confianza era plena y Estados Unidos llegaba como víctima.

Pero la historia fue devastadora. El 17 de junio de 2002 se recuerda por los goles de Brian McBride y (sobre todo) de Landon Donovan. Javier Aguirre no encontró respuestas desde el banquillo y ni Torrado, ni el Conejo, ni Palencia, ni Cuauhtémoc, ni Rafa Márquez (que terminó expulsado) pudieron evitar la derrota más humillante que ha sufrido la Selección Mexicana en mundiales.

Estados Unidos eliminó a México de Corea-Japón 2002 / Foto: MexSport

Estados Unidos va contra Bélgica en octavos del Mundial 2026

Quién diría que tendríamos que esperar 24 años para volver a ver a Estados Unidos ganando un partido de eliminación directa, ahora en el Mundial 2026, y curiosamente con el mismo “¡DOS A CERO!”.

¿Podrán repetir la hazaña y llegar a cuartos de final? Lo descubriremos el lunes 6 de julio desde Seattle, pues se enfrenta a Bélgica en octavos ese día a las 18:00 horas.