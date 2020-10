Los Dodgers lo lograron por fin después de una larga y agonizante espera. La franquicia de Los Ángeles le ganó a los Rays la Serie Mundial para coronarse en la MLB 32 años después de haberlo logrado por última vez.

Más de tres décadas han pasado desde la última vez que los Dodgers se coronaron en la MLB y la espera vaya que ha sido larga. La vida de todos era prácticamente otra y para que se den una idea de lo que decimos, en aquel ya lejano 1988, Lionel Messi apenas tenía un año de edad.

No tiene nada que ver Messi con la MLB pero esa es la dimensión del tiempo que los Dodgers tardaron en volver a coronarse campeones. Lo hicieron además con los mexicanos Julio Urías y Víctor González, quienes entraron a una selecta lista que acá te dejamos.

Lo que ha cambiado en el mundo desde el último título de los Dodgers

1.- Se fundó la franquicia de los Rays de Tampa Bay: La Serie Mundial 2020 fue entre los Dodgers y los Rays de Tampa Bay. Una franquicia que ni siquiera existía cuando Los Ángeles se había coronado en la MLB, pues fue fundada en 1998.

2.- Se creó Facebook, Twitter y las redes sociales: Hoy Julio Urías, Clayton Kershaw y los Dodgers serán tendencia en redes sociales, algo que no sucedió en ese 1988. Facebook fue fundado en 2004 y Twitter en 2006 . Ni siquiera Sex DeGrees, que es considerada la primera red social, pudo atestiguar aquel título de Los Ángeles, pues se fundó en 1997.

THE LOS ANGELES DODGERS ARE WORLD CHAMPIONS. pic.twitter.com/rlvVkSwXhp — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 28, 2020

3.- Los teléfonos inteligentes son una realidad: Los celulares en aquel año eran apenas una innovación o más bien, eran conocidos como teléfonos móviles. Muy lejos estábamos de pensar en un teléfono inteligente. Sin embargo el primer smartphone salió al mercado en 1994.

4.- Augusto Pinochet fue derrocado: La dictadura militar en Chile se mantenía vigente cuando los Dodgers se coronaron en aquel lejano 1988. Sin embargo, dos años después, el gobierno encabezado por Augusto Pinochet fue derrocado.

5.- Nacieron Julio Urías y Víctor González: Hoy son dos campeones mexicanos que se unen a una selecta lista. Sin embargo, en aquel 1988, ni Víctor González, ni Julio Urías habían nacido. El primero nació en 1995 y el segundo en 1996.

6.- Barack Obama, primer presidente afroestadounidense: Cuando los Dodgers se coronaron en 1988, Ronald Reagan era el presidente de Estados Unidos. Después de él pasaron George Bush, Bill Clinton y George Bush hasta el 2009 cuando Barack Obama se convirtió en el primer mandatario afroestadounidense.

7.- Salida del PRI del gobierno: Hablando de política, en México se terminó una especie de “reinado”. En 1988, Carlos Salinas de Gortari era elegido presidente y después de él llegó Ernesto Zedillo. Sin embargo Vicente Fox del PAN rompió con el esquema y a él le siguió Felipe Calderón. Posteriormente Enrique Peña Nieto regresó al PRI al poder pero sólo fueron seis años ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador.

8.- La desaparición de la URSS y otros países: Luego de ese título de los Dodgers en 1988, han sido varios países los que han desaparecido: URSS (1991), Yugoslavia (1992), Checoeslovaquia (1993), Serbia y Montenegro (2006), entre otros.

9.- Michael Jordan: Simplemente Michael Jordan. En ese lapso en donde los Dodgers no pudieron ser campeones de la MLB, Michael Jordan ganó un tricampeonato, se retiró, volvió a la NBA, ganó otro tricampeonato, se retiró definitivamente y ya hasta estrenó el documental que cuenta lo que fueron sus últimos años como profesional.

10.- Los 590 juegos de Ninendo: En ese 1988, Nintendo sólo podía presumir de 55 entregas. Sin embargo, 32 años después, la compañía tiene ya un total de 590 entregas para todas las consolas que han disco desveladas.

11.- Falleció Mauricio Garcés: Un año después de aquel título de los Dodgers, falleció el reconocido actor mexicano y de mucho carisma, Mauricio Garcés. Las causas, según lo revelado, fue por un enfisema pulmonar, causado por su adicción al tabaco.

12.- Julio César Chávez campeón mundial y retiro: En ese 1988, Julio César Chávez se coronaba ampeón mundial en la categoría de las 135 libras, para la Asociación Mundial de Boxeo, con un triunfo por nocaut técnico frente a Rodolfo Aguilar. Dos años después anunció su retiro.

13.- Surgió el reggaetón: Si te gusta o no, ese no es el tema. Lo cierto es que en ese 1988 el rock and roll era el genero musical que dominaba en todo el mundo. Doce años después comenzó el apogeo del reggaetón, que tanta controversia y polémicas ha causado desde que surgió.

14.- El lanzamiento del DVD: ¿Todavía te acuerdas de los VHS? Pues en ese 1988 era la única forma de tener o ver tus películas favoritas. Ocho años después se vería el lanzamiento del DVD que incluso en el 2020 ya fue superado por el Blue Ray.

15.- Se fundó Netflix: Hoy ya puedes ver una serie o una película dónde y cuándo quieras pero en ese 1988, ¿cómo iba a ser posible? En 1997 se fundaría Netflix, quien es ahora la plataforma digital más vista y consumida en todo el mundo.

16.- La evolución del Internet: En 1983 se creó el primer servidor de nombres de sitios de Internet. Es decir que en ese 1988 apenas tenía cinco años de existencia. Hoy por hoy hay múltiples servidores y desde la red, se pueden hacer maravillas.

17.- Pichichi y retirada para Hugo Sánchez: Uno de los mejores futbolistas mexicanos que ha pasado por Europa, es Hugo Sánchez. El delantero acaba de ganar su cuarto pichichi cuando los Dodgers se coronaron. Todavía ganaría uno más y nueve años después, anunciaría su retiro.

18.- Maradona se retiró: Apenas habían pasado dos años desde que Diego Armando Maradona se coronó campeón del mundo en México 1986. Once años después de aquel momento y nueve del título de los Dodgers, el ‘Pelusa’ anunció su retiro.

19.- El SIDA y el coronavirus: Una historia curiosa, poco agradable pero curiosa al fin es la de el SIDA que en ese 1988 era declarado como epidemia mundial y el coronavirus, que fue declarado pandemia en el año donde rompieron con la sequía en la MLB.

20.-El surgimiento del rock en español: Ya habíamos hablado de la música pero podemos decir que el rock en español alcanzó sus mejores números o por lo menos se estaba dando a conocer. ¿Con qué? ‘La Negra Tomasa’ de Caifanes y ‘Tan Enamorado’ de Ricardo Montaner dio pie a lo que conocemos ahora.