¿Aficionados de regreso a Wembley? La FA Cup podría traerlos de vuelta

La Copa FA será uno de los eventos piloto que usará Inglaterra para regresar a los aficionados a los estadios para la final en Wembley el 15 de mayo. Alrededor de 10,000 aficionados se tiene planeado que asistan al gran partido del torneo más longevo del futbol.

Prueba piloto para la FA, porque 48 horas después de que la final se dispute se tiene previsto que los recintos comiencen a recibir gente, así que en caso de funcionar como todos lo esperamos, la gente podrá comenzar a regresar a los estadios.

Aún no es oficial que 10,000 personas puedan ir a Wembley, la decisión final sobre cuántos asistentes puedan estar para la gran final llegará en las siguientes semanas, después de reuniones con los organizadores, autoridades locales y gobierno.

Oliver Dowden, secretario de cultura comentó: “Estos eventos de prueba serán cruciales para encontrar formas de hacer que los fanáticos y el público regresen de manera segura sin distanciamiento social. Nos guiarán los médicos y científicos, pero trabajaremos a fondo para que eso suceda“.

Actualmente el torneo se encuentra en la etapa de cuartos de final y por obviedad son 8 los equipos que aún se encuentran con vida en el certamen. Bournemouth, Southampton, Everton, Manchester City, Chelsea, Sheffield United, Leicester City y Manchester United son los equipos que pelearán por el trofeo.

Los partidos se jugarán el sábado 20 y domingo 21 de marzo, para ir definiendo a los 4 semifinalistas. Arsenal el campeón defensor no podrá refrendar su título y sólo Bournemouth y Leicester City no han ganado el certamen, pero los ‘Foxes’ ha sido subcampeones en 4 ocasiones.

