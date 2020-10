Fantasy 2020: Tight ends, ¿a quién arrancar y a quién sentar en la Semana 6 de la NFL?

Es tiempo de pensar en el Fantasy rumbo a la Semana 6 de la NFL. ¿Quiénes son los tight ends que debes arrancar y a quién es mejor dejar en la banca? Acá te contamos.

En la Semana 6 de la NFL no estará Darren Waller, el tight end de los Raiders. Tampoco Hunter Henry de los Chargers, ni Jacob Hollister de los Seahawks y tampoco Jared Cook de los Saints, porque son los equipos que descansan en esta fecha.

¿Jimmy Graham o Tyler Higbee? ¿Evan Engram o Rob Gronkowski? ¿El regreso de Davante Adams mermará el desempeño de Robert Tonyan? Acá te vamos a hablar de cuáles son los mejores tight ends de la Semana 6 de la NFL.

¿A quién arrancar?

Cameron Brate (Tampa Bay Buccaneers): En las últimas dos semanas, Brate ha sido uno de los tight ends con mejor producción y aunque mucho se debe a las lesiones de los receptores, se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Tom Brady. Si no es Mike Evans, ¿a quién buscarán en zona roja?

Eric Ebron (Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers): El veterano ala cerrada ha quedado a deber en su paso por los Steelers pero en un duelo divisional como el que tendrán ante los Browns, todas las armas son válidas y más ante la defensa número 27 contra los tight ends.

Kyle Rudolph (Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings): Veterano, sí. Sin embargo Kirk Cousins tendrá un arma casi letal en Rudolph en la Semana 6 de la NFL ante la penúltima defensiva contra los tight ends, como lo es la de los Atlanta Falcons.

Evan Engram (Washington Redskins vs New York Giants): La ofensiva de los Giants ha ido mejorando en los últimos encuentro y el más beneficiado (además de Slayton) es Evan Engram. New York se medirá a la defensa 28 contra los tight ends, como la de los Redskins.

¿A qué tight ends sentar?

Austin Hooper (Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers): Los duelos divisionales son la prueba para estos Browns. Perdieron y por mucho ante los Ravens. Superaron a los Bengals y ahora van los Steelers por el liderato. El trabajo de Hooper se podría ver limitado en la Semana 6 de la NFL ante la defensa número 8 contra los tight ends.

Noah Fant (Denver Broncos vs New England Patriots): Será su regreso tras una lesión pero entre Ryipen o Lock y que tendrán enfrente a la defensa de los Patriots, el trabajo de Noah Fant quedará mucho a deber en la Semana 6 de la NFL.

Tyler Higbee (Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers): No eres el único que se siente decepcionado de Tyler Higbee. Después de esos tres touchdowns ante las Eagles en la Semana 2, no ha vuelto a tener protagonismo en la ofensiva de los Rams y el duelo ante los 49ers, no será la excepción.

Tyler Eifert (Detroit Lions vs Jacksonville Jaguars): La defensiva de los Lions ha ido en ascenso. No en vano fueron capaces de poner en aprietos a Aaron Rodgers y a Drew Brees. Los tight ends que los han enfrentado suelen sufrir y el caso de los Jaguars, no será la excepción.