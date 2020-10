La EURO 2020 sigue tomando forma y ya sólo quedan vivos ocho equipos que pelearán por los últimos cuatro boletos del torneo. Se definieron las finales de los playoffs y acá te decimos cómo se van a jugar.

El primero en clasificar fue la Selección de Georgia que derrotó a Bielorrusia. Fue un choque de equipos que nunca han clasificado a la EURO, por lo que lo de los georgianos es histórico y buscarán meterse por primera vez al torneo. Los primeros ocho partidos se jugaron durante la Fecha FIFA de octubre.

A Georgia se le unieron Islandia, Macedonia del Norte, Hungría, Serbia, Irlanda del Norte, Escocia y Eslovaquia como las últimas ocho Selecciones que buscan un lugar en la EURO 2020.

De todos ellos, seguro que nos acordamos de Islandia por lo que hizo en la Eurocopa 2016. Sin embargo también está Serbia que fue la gran ausente en aquella edición.. Por eso acá te vamos a decir lo que tienes que saber de las finales de los playoffs de la EURO 2020.

🇲🇰 North Macedonia will visit Georgia for a place at #EURO2020 👏 pic.twitter.com/XGH71F9wdZ

