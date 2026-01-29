Lo que necesitas saber: El 'Trophy Tour' recorrerá 9 ciudades de México, desde Guadalajara y Veracruz hasta Querétaro o Mérida.

Estamos cada vez más cerca de que comience el Mundial y ya comienza a sentirse la fiebre mundialista… pues se anunciaron las fechas del tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Trophy Tour 2026 // Foto: FIFA

México formará parte del ‘Trophy Tour’ de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Como en cada Mundial, el trofeo recorre gran parte del mundo y en este año, México será sede, también tendrá la fortuna de formar parte del ‘Trophy Tour’ y el premio recorrerá varias ciudades de nuestro país.

Desde el 3 de enero, el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA arrancó su tour en Riad, Arabia Saudita. Se tienen contemplado visitar 30 asociaciones miembro de la FIFA en 75 paradas, previo a la competencia internacional.

Trophy Tour 2026 // Foto: FIFA

Todas las fechas del tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

De acuerdo con las autoridades, México será el primero en Norteamérica en recibir el trofeo… y tras recorrer los países sedes, regresará a la CDMX antes de la inauguración el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Acá te dejamos la lista: