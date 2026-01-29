Lo que necesitas saber:
El 'Trophy Tour' recorrerá 9 ciudades de México, desde Guadalajara y Veracruz hasta Querétaro o Mérida.
Estamos cada vez más cerca de que comience el Mundial y ya comienza a sentirse la fiebre mundialista… pues se anunciaron las fechas del tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.
México formará parte del ‘Trophy Tour’ de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Como en cada Mundial, el trofeo recorre gran parte del mundo y en este año, México será sede, también tendrá la fortuna de formar parte del ‘Trophy Tour’ y el premio recorrerá varias ciudades de nuestro país.
Desde el 3 de enero, el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA arrancó su tour en Riad, Arabia Saudita. Se tienen contemplado visitar 30 asociaciones miembro de la FIFA en 75 paradas, previo a la competencia internacional.
Todas las fechas del tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México
De acuerdo con las autoridades, México será el primero en Norteamérica en recibir el trofeo… y tras recorrer los países sedes, regresará a la CDMX antes de la inauguración el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Acá te dejamos la lista:
|Ciudad
|Fecha
|Lugar
|Guadalajara
|28 de febrero al 2 de marzo
|Estadio Guadalajara
|León
|4 y 5 de marzo
|Poliforum
|Veracruz
|6 y 7 de marzo
|WTC
|Chihuahua
|9 y 10 de marzo
|Centro de Convenciones
|Querétaro
|11 y 12 de marzo
|Centro de Convenciones
|Monterrey
|14 al 16 de marzo
|Estado Monterrey
|Puebla
|18 y 19 de marzo
|Centro de Congresos
|Mérida
|21 y 22 de marzo
|Centro Internacional de Convenciones
|CDMX
|5 al 8 de junio
|Utopía Mixiuhca