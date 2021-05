Federación italiana amenaza con expulsar a la Juventus de la siguiente temporada

Las cosas en la Juventus no están bien, pues como dice el dicho que todo lo que sube tiene que bajar y la Juventus voló muy alto con su éxito, la caída está siendo más estrepitosa que nunca. Peleando por acceder a los puestos de Champions en la siguiente temporada, con una derrota ante el Milan y ahora con posibilidad de ser expulsado de la Serie A para la siguiente temporada.

A pesar de que su plantilla no es una de las mejores de Italia, sino de todo el mundo del futbol, los resultados parecen no aparecer en el panorama de la Juventus, han caído a la quinta posición de la tabla y actualmente se encuentran en puestos de Europa League.

La plantilla simplemente no atraviesa su mejor momento y la mala racha se ha extendido demasiado para las aspiraciones del equipo. La eliminación contra el Porto en Champions League estaba anunciando que los pilares que sostenían a la Juventus estaban por caer y muy pronto.

Con 3 partidos restantes en la Serie A que definirán su futuro en las competencias en Europa, pero además de todo esto, el 19 de mayo se jugará la posibilidad de disputar el único trofeo que puedan levantar esta campaña, la Coppa Italia ante el Atalanta.

Pero las malas noticias no terminan con todo esto que ya mencionamos, pues desde la Federación italiana de futbol (FIGC), llegó una advertencia que no agradarán tanto en la Juventus y tienen que ver con la Superliga, sí esa que ya no existe pero sigue dejando estragos.

Federación italiana contra la Juventus

Juventus formó parte de los 12 equipos europeos que se juntaron con la idea de que se hiciera una nueva liga que competiría con la Champions Legue y de la cual serían sólo estarían equipos de élite y algunos invitados por sus méritos deportivos.

Esta nueva formación de clubes no gustó nada a los aficionados, equipos rivales, las diferentes ligas ni mucho menos a la UEFA y FIFA. El proyecto llamado Superliga duró poco tiempo, pues ante la presión desde todos los frentes, algunos equipos decidieron desligarse a esta unión.

Milan, Internazionale, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham y Liverpool fueron los equipos que desistieron de sus intenciones de formar la Superliga, pero la Juventus, Real Madrid y Barcelona aún no han hecho su baja oficial del proyecto.

Como la Juventus aun no ha hecho oficial su salida de todo lo que envuelve a la Superliga, el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, afirmó que si la ‘Vechia Signora‘ no se ha desligado de la Superliga, será expulsado de la siguiente temporada en Italia.

Andrea Agnelli tendrá que tomar la decisión pronto, porquue resta muy poco para que concluya la actual temparada y tomar una decisión si quiere continuar su etapa en la Serie A.