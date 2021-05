UEFA prepara sanciones a Real Madrid y Barcelona ante posible renacimiento de la Superliga

¿Se acuerdan de la Superliga Europea y su terrible derrumbe? Pues resulta que no está muerta y sus cuatro equipos que se resisten a renunciar, estarían planeando una reestructuración y con ello un relanzamiento del proyecto o un segundo “ataque”, por lo que la UEFA buscaría blindarse de ello.

De los 12 equipos fundadores de la Superliga Europea, sólo quedan en el proyecto Real Madrid, Barcelona, Juventus y Milán, a los que UEFA podría aplicar la mayor de sus sanciones, que es la exclusión de sus torneos durante dos años.

En otras palabras, merengues, catalanes, bianconeros y rossoneros podrían quedar fuera de la Champions y/o Europa League para la siguiente temporada, de acuerdo con información de ESPN, y para tratar de terminar de una vez con la Superliga, la UEFA, dirigida por el esloveno Aleksander Ceferin, busca diálogos con los fundadores y desertores de la Superliga para buscar acuerdos.

Estos acuerdos buscan compromiso de los equipos de la frustrada Superliga para abandonar definitivamente el proyecto de Florentino Pérez, así como sanciones económicas menores por haber violado el artículo 51 de la UEFA, que sostiene que no deben existir “combinaciones ni alianzas entre clubes a diferentes federaciones miembro de la UEFA” sin el permiso del mismo organismo.

Siete equipos ya tienen acuerdo

ESPN asegura que la UEFA ya alcanzó acuerdos con los seis equipos ingleses desertores, así como con el Atlético de Madrid, además de que hay avances con el Inter de Milán.

Ceferin advirtió que habrá sanciones para los 12 equipos, aunque no todos recibirán las mismas sanciones, a las cuales los clubes ingleses son los que menos deben temer.

“Ellos se retiraron primero, admitieron que cometieron un error. Para mí hay tres grupos de estos 12: los seis ingleses, que salieron primero, luego los otros tres (Atlético de Madrid, Milán e Inter) y luego los que sienten que la tierra es plana y piensan que la Superliga sigue existiendo. Y hay una gran diferencia entre ellos. Pero todos serán responsables”, mencionó.

Superliga planea nuevo formato

De acuerdo con The Athletic, Florentino Pérez se mantiene firme en la idea de “salvar al futbol” con la Superliga. El proyecto está en pausa y se busca una reestructuración, la cual incluye una mejor presentación respecto a lo que ofreció Florentino Pérez y que despertó la ira de aficionados ingleses.

“Las entrevistas de Florentino no le ayudaron, eso es cierto”, cita The Athletic a una fuente en España de quien no revela identidad, pero que explicó que el formato también debe cambiar y proponer una apertura a clubes.

Cabe recordar que la Superliga buscaba a 15 equipos fijos en la Superliga e invitar, con base a su rendimiento, a cinco equipos cada año, por lo que la Superliga fue calificada y tachada por ser un torneo exclusivo para los clubes más poderosos.

“Debe estar más abierto a otros equipos que ingresen: los cuatro mejores equipos de cada gran liga y otros clubes también. Si el Ajax ha ganado cuatro Copas de Europa, tal vez necesite estar adentro en lugar del Tottenham”, indica la fuente.