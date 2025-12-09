Lo que necesitas saber: Los resultados de la votaciones para el Salón de la Fama se dieron a conocer el 7 de diciembre.

Fernando Valenzuela, la gran leyenda mexicana de Los Angeles Dodgers, otra vez no pudo unirse al Salón de la Fama de la MLB. Es ya la tercera vez que El ‘Toro’ está nominado, sin embargo, no recibió los votos suficientes.

Valenzuela falleció el 22 de octubre del 2024, lo que, podría pensarse, ayudaría a ser considerado a modo de honrar su gran carrera más allá de la vida. Pero no fue así.

Fernando Valenzuela / Foto: Getty

Fernando Valenzuela no entró al Salón de la Fama

Nadie puede negar que Fernando Valenzuela es una verdadera leyenda de Los Dodgers, y no lo decimos nosotros. El propio equipo decidió retirar su icónico número 34 para rendir homenaje a su historia, además cuando murió, lo homenajearon portando un parche en su jersey que decía ‘Fernando 34’. Por si eso no fuera suficiente, en el 2023, el ayuntamiento de Los Angeles declaró el 11 de agosto como el día de Fernando Valenzuela.

Parche especial de Los Dodgers en honor a Fernando Valenzuela / Fotografía @Dodgers

Sin embargo, con todo y la historia que escribió en la MLB, no ha podido ingresar al Salón de la Fama. Está es la tercera vez que es nominado por su trayectoria.

“Valenzuela debutó en las Grandes Ligas en 1980 a los 19 años y para 1981, era un fenómeno mundial. El zurdo mexicano ganó los premios Novato del Año y Cy Young de la Liga Nacional en 1981, mientras la “Fernandomanía” cautivaba al deporte. Completó 11 de sus 25 aperturas esa temporada y acumuló ocho blanqueadas. También ganó la Serie Mundial con los Dodgers ese año y nuevamente en 1988.“

“Veterano de 17 años, Valenzuela registró una efectividad de 3.34 y promedió 233.1 innings por temporada de 1981-1990 con Los Ángeles. Ese lapso incluyó seis selecciones al Juego de Estrellas, cuatro resultados entre los cinco primeros para el Cy Young, dos Bates de Plata y un Guante de Oro.”

El ‘Toro’ usando si mítico 34 con Dodgers – Foto: Getty Images

¿Por qué Fernando Valenzuela no entró al Salón de la Fama?

Para que Fernando Valenzuela entrara al Salón de la Fama debía recibir al menos el 75% de los votos emitidos por el comité, mismo que está conformado por 16 personas. Hablamos de tener mínimo 12 de esos 16 votos.

Tristemente Valenzuela no tuvo ni 5 votos, con lo que no podrá entrar a Cooperstown y tampoco podrá volver a ser nominado en 2028 (el Comité de nominaciones se reúne cada tres años). Para que Fernando Valenzuela vuelva a ser nominado, habrá que esperar hasta 2031, como mínimo.

De todos los nominados, solo Jeff Kent entró al Salón de la Fama de la MLB. Barry Bounds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Dale Murphy, Don Mattingly y Gary Sheffield tampoco entraron.