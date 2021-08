¡¡¿¿Tú??!! Matt Miazga, el que se burló de Lainez, llega al Alavés y podrían enfrentarse en LaLiga

Matt Miazga se ganó a pulso ser uno de los futbolistas estadounidenses menos queridos por la afición mexicana (y mira que eso no es nada sencillo siendo del gabacho). Este hombre fue el que se burló de la estatura de nuestro Diego Lainez, ¿te acuerdas? Bueno, cabe la posibilidad de que vuelvan a enfrenarse.

El defensa estadounidense acaba de llegar al Deportivo Alavés

Sí, esa misma posibilidad estuvo latente en la final de la Concacaf Nations League, el problema fue que Miazga no entró a la cancha aquella triste noche y por eso no pudimos ver de nuevo el enfrentamiento. Pero la vida da muchas vueltas y ahora podríamos verlos otra vez en la cancha aunque no precisamente con las camisetas de sus respectivas selecciones nacionales.

✅ Matt Miazga refuerza la defensa del Deportivo Alavés

ℹ️ El central internacional con la selección de @USMNT llega cedido por el @ChelseaFC para la presente temporada Ongi etorri, Matt‼️#GoazenGlorioso — Deportivo Alavés (@Alaves) August 20, 2021

Resulta que el Deportivo Alavés hizo oficial la llegada del defensa estadunindese a sus filas. Matt Miazga llega cedido por el flamante campeón de la Champions y la Supercopa de Europa, el Chelsea. Según informaron en su comunicado, Miazga estará en el cuadro albiazul al menos esta temporada 2021-2022.

Y adivina qué, el Alavés resaltó la estatura de Miazga en el comunicado donde lo anunciaron como si de picarle la cresta a los mexicanos se tratara: “es un potente defensor de 1.93m que puede jugar en la posición de central tanto diestro como zurdo”, escribieron.

La noche que Miazga se burló de Diego Lainez

Matt Miazga se ganó el odio de la afición mexicana (tanto o más que la mismísima Karla Panini) en el 2018, cuando, luego de un jaloneo entre ambos jugadores, se burló de la estatura de Lainez. El defensa de la selección estadounidense utilizó su mano para indicar que el mexicano era demasiado pequeño y luego se agachó varias veces para poder, según él, mirarlo frente a frente (chistosito).

Cabe mencionar que el defensa norteamericano ya tiene rato jugando en Europa, pues ya pasó por las filas del Vitesse, Nantes, Reading y el Anderlecht. Aunque eso sí, llega a una liga que no está acostumbrada a ver estadounidenses en sus clubes.

Miazga es apenas el séptimo jugador de Estados Unidos que llega a LaLiga. Se une a Sergiño Dest (del Barcelona) y Yunus Musah (del Valencia), quienes andan actualmente por allá. Kasey Keller, Jozy Altidore, Oguchi Onyewu y Shaq Moore, fueron los otros cuatro.

Muchas ganas de verte de albiazul #GoazenGlorioso pic.twitter.com/8G7NGr4vDR — Deportivo Alavés (@Alaves) August 20, 2021

¿Y cuándo podrían enfrentarse en LaLiga?

Según marca el calendario de la liga española, el Alavés de Miazga y el Betis de Lainez chocarán el próximo 17 de octubre en casa del conjunto albiazul. El segundo enfrentamiento se dará el 19 de enero del 2022. Y para qué negarlo, estaría bien rifado que ambos fueran titulares y el mexicano muestre su talento con el balón… a ver si Matt sigue creyendo que su estatura lo hace un mejor futbolista.