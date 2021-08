¡2 fichajes en 24 horas! Arsenal hace oficial la llegada de sus nuevos refuerzos

Los últimos años han sido una calamidad para todos los fanáticos del Arsenal, bueno, también para jugadores y sus directivos. Nada de resultados positivos se han dado en el equipo y hasta dejaron de ir a los torneos europeos por caer en lugares de media tabla.

Esta temporada esperan que sea diferente, de hecho, han incorporado algunos jugadores a la plantilla comandada por Mikel Arteta, en puntos claves del equipo para poder competir de mejor manera con los equipos más fuertes de la Premier League.

Realmente el trabajo por hacer es mucho y no se logrará de un día para otro, quedó demostrado en el primer partido de la temporada en el que perdieron contra el recién ascendido Brentford (sabemos que los aficionados del Arsenal no lo quieren recordar, pero aquí dejamos los goles). los millones invertidos y las ganas de sacar el proyecto adelante no faltaron.

Martin Odegaard es uno de los fichajes del que hablamos, aunque ya estuvo con el equipo la temporada pasada. Para la temporada 2021-2022 ya no está a préstamo con los ‘Gunners’, pues se ha unido al equipo en traspaso definitivo. el noruego de 22 años portará el dorsal 8, anunció el club en comunicado.

Peeeeeeeero, no fue la única incorporación. La portería del Arsenal también fue reforzada, Bernd Leno tendrá competencia bajo los tres palos. Aaron Ramsdale llega procedente del Sheffield United y será una apuesta a futuro del equipo porque el portero tiene 23 años.

¿Qué sigue para el Arsenal en la temporada?

Si el partido ante el Brentford fue poco alentador para un inicio de temporada del Arsenal, pues las cosas no serán diferentes porque el equipo tiene un inicio de Premier League más que complicado. En la jornada 2 y 3 enfrenta a serios candidatos al título en el Chelsea y el Manchester City.

El domingo 22 de agosto se medirán al Chelsea, un clásico de Londres que tiene mucho más que los tres puntos en juego. Chelsea llega al partido de golear al Crystal Palace y el equipo embalado desde que se hizo con la Supercopa de Europa ante el Villarreal.

Algunos de los refuerzos del Arsenal vieron minutos en el debut de la Premier League, pero no lucieron como esperaban. Albert Lokonga estuvo en el mediocampo durante todo el partido, de igual manera que Ben White, el fichaje estrella en defensa.

Nuno Tavares también vio algunos minutos, aunque entró de cambio y para el partido contra el Chelsea, los dos más recientes fichajes será difícil que puedan estrenarse. Martin Odegaard está descartado para el partido en el Emirates Stadium y Ramsdale, podrá verlo desde el banco porque Leno partirá como titular.