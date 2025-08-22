Lo que necesitas saber: El sorteo del Mundial de Clubes se hará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre del 2025.

¿Quieren ir gratis al sorteo del Mundial 2026 en Washington? Pues les tenemos buenísimas noticias. La FIFA hará, por primera vez, un sorteo para que aficionados puedan ganar una entrada totalmente GRATIS con todo y experiencia VIP ¡Suena increíble!

Eso sí, deben saber que el sorteo solo está dirigido a los aficionados de México, Estados Unidos y Canadá, específicamente a aquellos de cada una de las ciudades sedes.

Participa para ir gratis al sorteo del Mundial 2026

Gianni Infantino y Donald Trump confirmaron que el sorteo del Mundial 2026 será en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre del 2025. Pero esa no fue la única sorpresa, la FIFA confirmó que habrá un sorteo para aficionados.

Y aunque todavía no se especifican los términos y condiciones del sorteo, de una vez les adelantamos que deben tener lista su VISA para viajar a Estados Unidos, por qué seguro será una de las condiciones para participar.

“Los aficionados de cada una de las 16 ciudades anfitrionas (dos en Canadá, tres en México y 11 en Estados Unidos) podrán participar en un sorteo especial para tener la oportunidad de ganar una entrada gratuita a este evento único, incluyendo una experiencia VIP“. Confirmó la FIFA

¿Cuándo inicia el sorteo de la FIFA?

La FIFA no ha confirmado la fecha de inicio del sorteo, ni los requisitos con los que tendrán que cumplir los aficionados interesados. Solo confirmaron que habrá un número limitado de boletos para cada una de las ciudades anfitrionas. Hay que irnos mudando a Monterrey, Guadalajara o CDMX ¿No?

“Se asignará un número selecto de entradas a cada ciudad anfitriona; los procedimientos del sorteo se anunciarán próximamente”.

Requisitos para participar en el sorteo de la FIFA

Hasta ahora tenemos dos requisitos claros. Ser de una de las ciudades sedes y tener VISA vigente. Acá les dejamos las sedes, por si es que son de los suertudos que ya viven allá.

Requisitos para ir al sorteo de la FIFA en Washington

Vivir en una de las ciudades sedes del Mundial 2026

Tener VISA vigente para viajar a Estados Unidos

Ciudades sedes del Mundial 2026

Canadá México Estados Unidos Toronto

Vancouver Guadalajara

Monterrey

CDMX Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

Nueva York / Nueva Jersey

Filadelfia

San Francisco (Bahía)

Seattle



Pero no se preocupen, por ahora vayan checando el tema de la VISA (si es que no la tienen) y nosotros les tendremos todos los detalles en cuanto la FIFA suelte más información.