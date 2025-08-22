Lo que necesitas saber: En 1993, Las Vegas fue sede del sorteo para el Mundial de Estados Unidos 1994.

Donald Trump confirmó la noticia que todos estaban esperando. El sorteo del Mundial 2026 será en el Kennedy Center de Washington y no en Las Vegas como se había rumorado hace algunos meses.

El sorteo se celebrará el viernes 5 de diciembre del 2025, meses antes de que inicie la competencia. Se formarán los grupos y conoceremos al otro equipo que jugará el partido inaugural contra México.

Kennedy Center sede del sorteo de la FIFA

Ahora sí, Gianni Infantino y Donald Trump confirmaron que el Kennedy Center será la sede oficial del sorteo de la FIFA. Según en los Estados Unidos, en dicha ciudad ‘no hay crimen’ y es perfecta para el evento.

Washington será testigo de cómo se forman cada uno de los 12 grupos que estarán compuestos de 4 selecciones cada uno. Recordemos que para edición del 2026, el número de países participantes aumentó de 32 a 48.

“Es probablemente el evento deportivo más grande. La Copa Mundial tendrá su sede principal en el Kennedy Center” dijo Trump.

En 1993, la ciudad de Las Vegas fue elegida para albergar un sorteo de la FIFA para el Mundial de Estados Unidos 1994.

Sorteo Mundial 2026

Kennedy Center, Washington, 5 diciembre 2025

Pase lo que pase en el sorteo, el partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca y pasará a la historia como el en el primer estadio en albergar tres ceremonias de inauguración.

¿Les gusta la elección? ¿Dónde hubieran hecho el sorteo ustedes?