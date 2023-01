Llego ese bello momento en el futbol mundial donde se eligen a los mejores jugadores del año y la FIFA dio a conocer a todos los candidatos de los premios The Best.

Robert Lewandowski, ganador del premio The Best en 2021, se encuentra en la terna para buscar refrendar su galardón, aunque no es de los favoritos para repetir.

Foto: Sopitas.com

Este 2022, Lionel Messi se perfila como uno de los candidatos fuertes a ganar el premio The Best a mejor jugador por ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022 con su Argentina.

Pero, aunque sea favorito, eso no significa que se lleve el galardón, porque la competencia que tiene es bastante poderosa como para que le dejen el camino tan fácil.

Recordemos que para estos premios The Best, los aficionados pueden votar por su favorito y lo podrán hacer a través de la app FIFA+ a partir del 3 de febrero.

Foto: Getty Images

Todos los nominado a los premios The Best 2022

Premio The Best a mejor futbolista

Aitana Bonmatí (España y Barcelona)

(España y Barcelona) Debinha (Brasil y North Carolina Courage)

Jessie Fleming (Canadá y Chelsea)

Ada Hegerberg (Noruega y Olympique Lyon)

Sam Kerr (Australia y Chelsea)

(Australia y Chelsea) Beth Mead (Inglaterra y Arsenal)

Vivianne Miedema (Países Bajos / Arsenal)

Alex Morgan (Estados Unidos y Orlando Pride-San Diego Wave)

(Estados Unidos y Orlando Pride-San Diego Wave) Lena Oberdorf (Alemania y Wolfsburg)

Alexandra Popp (Alemania y Wolfsburg)

Alexia Putellas (España y Barcelona)

(España y Barcelona) Wendie Renard (Francia y Olympique Lyon)

Keira Walsh (Inglaterra y Manchester City-Barcelona)

Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal)

Foto: Fifa.com

The Best a mejor futbolista

Julián Álvarez (Argentina y River Plate-Manchester City)

Jude Bellingham (Inglaterra y Borussia Dortmund)

Karim Benzema (Francia y Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica y Manchester City)

(Bélgica y Manchester City) Erling Haaland (Noruega y Borussia Dortmund-Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos y PSG)

Robert Lewandowski (Polonia y Bayern Munich-Barcelona)

(Polonia y Bayern Munich-Barcelona) Sadio Mané (Senegal y Liverpool-Bayern Munich)

Kylian Mbappé (Francia y PSG)

(Francia y PSG) Lionel Messi (Argentina y PSG)

(Argentina y PSG) Luka Modrić (Croacia y Real Madrid)

Neymar (Brasil y PSG)

Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)

Vinícius Junior (Brasil y Real Madrid)

Foto: Fifa.com

Premio entrenador de futbol femenil

Sonia Bompastor (Olympique Lyon)

Emma Hayes (Chelsea)

(Chelsea) Bev Priestman (Selección de Canadá)

Pia Sundhage (Selección de Brasil)

Martina Voss-Tecklenburg (Selección de Alemania)

Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Foto: Fifa.com

Premio entrenador de futbol varonil

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

(Real Madrid) Didier Deschamps (Selección de Francia)

Pep Guardiola (Manchester City)

Walid Regragui (Wydad AC-Selección de Marruecos)

Lionel Scaloni (Selección de Argentina)

Foto: Fifa.com

The Best mejor portera

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Christiane Endler (Olympique Lyon)

(Olympique Lyon) Merle Frohms (Eintracht Frankfurt-Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Sandra Paños (Barcelona)

Foto: Fifa.com

The Best mejor portero

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Sevilla)

(Sevilla) Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Foto: Fifa.com