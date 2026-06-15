Lo que necesitas saber: Antes de hacer el pago, la FIFA hará el cálculo de en cuántos partidos pudo participar Omar Abdulkadir Artan.

¿La mala noticia? Omar Abdulkadir Artan no pudo cumplir su sueño de arbitrar un partido en el Mundial 2026 ¿La buena noticia? La FIFA planea pagar su sueldo completo aunque no haya participado en el torneo.

Seguro recuerdan que el árbitro somalí no pudo ingresar a Estados Unidos. Aunque sí tenía visa, las autoridades estadounidenses le negaron el ingreso después de un interrogatorio de más de 11 horas por presuntos nexos terroristas.

Digamos que es su manera de ofrecerle una ‘disculpa’ por dejarlo sin Mundial y no poder hacer nada para ayudarlo a entrar a Estados Unidos.

Captura de pantalla

Omar Abdulkadir Artan recibirá pago completo de la FIFA

Después de toda la pesadilla que sufrió Omar Abdulkadir Artan al no poder ingresar a Estados Unidos ni participar en el Mundial 2026, parece que la suerte comienza a sonreírle.

No solo fue recibido como héroe por los aficionados de Somalia, también varias fuentes cercanas a él confirman que podrá cobrar su sueldo completo como si realmente hubiera arbitrado en la Copa del Mundo. Aunque por el momento se desconoce la cantidad exacta, ya que primero la FIFA hará el cálculo de los partidos que pudo haber dirigido.

Artan fue designado como árbitro central, así que podría haber estado a cargo de 2 o 4 partidos en la Fase de Grupos. Su participación en el resto del torneo habría dependido de su desempeño en esa primera fase.

Omar Abdulkadir Artan / Foto: Fernando Palomo via X

Abdulkadir Artan es considerado el mejor árbitro de la Confederación Africana de Futbol. Sin embargo, no pudo demostrarlo en el Mundial 2026 y tendrá que esperar hasta el 2030 para cumplir su sueño mundialista, porque sí, no solo los entrenadores o jugadores sueñan con la Copa del Mundo, también los árbitros.