Lo que necesitas saber: FIFA no cuenta con traductores en español en varias de sus conferencias de prensa

A Vinicius, Hakimi y Frenkie De Jong les prohibieron responder preguntas en español durante las conferencias de prensa. Uno de los moderadores interrumpió la interacción entre periodista y jugadores indicando que no se podía hablar español, por lo cual se ha interpretado que FIFA prohibe nuestro idioma durante este Mundial, pese a que una parte se juega en México y pese a que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo.

Aunque Hakimi y Neymar mostraron disposición por hablar en español, el moderador impidió que se hablara en español. “Nosotros no podemos hacer esto por las traducciones”, indicó y es aquí donde entra el protocolo de la FIFA.

A Mexican journalist wanted to ask a question in Spanish, but he wasn’t allowed to until PSG star Achraf Hakimi stepped in and made it happen.



“Really proud to have fans in your country, I love Mexico, I’m happy that you guys love me”. pic.twitter.com/oTda6W9ngp — All Fútbol MX (@AllFutbolMX) June 13, 2026

¡OTRO CASO MÁS!



Frenkie DeJong es el tercer jugador que le prohíben contestar en español en un #Mundial que tiene a México como anfitrión… pic.twitter.com/XlpJea3Ohz — Claro Sports (@ClaroSports) June 14, 2026

¿Por qué no se puede hablar español en las conferencias de prensa del Mundial?

En realidad no hay alguna prohibición para hablar en español en las conferencias de prensa, sino que para este Mundial FIFA se ha puesto unos moños enormes y establece que tanto reporteros como jugadores o entrenadores, deben hablar en el idioma de origen del jugador o entrenador, o en inglés.

Por ejemplo, para el partido entre Brasil y Marruecos, la conferencia de prensa debía llevarse en el idioma de Brasil, es decir, portugués, o en italiano, debido a que ese es el idioma de origen del técnico Carlo Ancelotti.

Para el caso de Marruecos, se habilitó e árabe y el marroquí, así que el resultado es que FIFA puso a disposición traducciones en estos cuatro idiomas, además del inglés, y el español quedó fuera.

El problema es que en el caso de Vinicius, él no entiende el inglés y el reportero español que le hizo una pregunta, no sabe portugués. El propio jugador sudamericano pidió que se hablara en español, un idioma en común, pero éste no estaba disponible en las traducciones para el resto de periodistas.

LO MISMO QUE A HAKIMI



A Vinícius le estaban preguntando en inglés y, como escuchó que era de España, pidió que cambie y le pregunte en español.



Pero NO LO DEJARON porque “no tienen español como interpretación remota”. pic.twitter.com/qqC5vZnlqh — Ecuagol (@ECUAGOL) June 13, 2026

FIFA ha explicado que aunque periodista y jugador puedan entenderse en español o en otro idioma, deben acatar los idiomas acordados previo a la conferencia de prensa. “Solo puedes responder preguntas en el idioma que dijiste, así que no preguntas en español”, dijo el moderador.

¿Entonces cuándo se puede hablar español en el Mundial?

La ecuación dela FIFA es sencilla: Se habla el idioma de origen del equipo A y el idioma de origen del equipo B. Si un entrenador fuera originario de otro país que maneja un idioma distinto, entonces se agrega un idioma extra, además del inglés que es así como el idioma comodín.

O sea que previo al partido entre México y Corea del Sur se hablará español, coreano e inglés y si alguien hace alguna pregunta en francés, por ejemplo, tendrá que adaptarse a los tres idiomas establecidos en las conferencias de prensa.

Javier Aguirre durante la conferencia previa al debut de México contra Sudáfrica en el Mundial 2026. Foto: Sopitas.com

¿FIFA debe agregar el español como idioma?

Las reglas están claras, sin embargo, FIFA nos vendió (entre otras cosas muy caras) la idea de que este Mundial uniría al mundo y que sería el más incluyente de la historia, sin embargo esta limitación de idiomas en conferencias de prensa, no es precisamente lo más incluyente, si tomamos en cuenta que el español es uno de los idiomas oficiales de la FIFA.

“Será la Copa del Mundo más incluyente y la más representativa”, dijo Infantino, días después de que Estados Unidos deportara a un árbitro somalí e impidiera que la Selección de Irán se hospedara en algún lugar de Estados Unidos, por lo cual tendrá que viajar desde Tijuana, México, hasta las sedes de sus partidos y al finalizar tendrá que volver a México.