La final femenil del US Open entre Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina se juega el sábado 12 de septiembre a las 14:00 hrs (tiempo de México).

Lo que necesitas saber: Aryna Sabalenka jugará su cuarta final consecutiva del US Open.

Se nos viene una gran final en el US Open Femenil. Aryna Sabalenka, la número 1 del ranking de la WTA, no solo clasificó a su cuarta final consecutiva, también tendrá la oportunidad de pelear por el tricampeonato, ya que ha ganado las dos últimas ediciones.

Aunque no le será nada fácil. Se enfrentará a Elena Rybakina, número 2 del ranking y con quien ya tiene un amplio historial de finales. La última vez que se vieron las caras fue en Indian Wells 2026, cuando Sabalenka se llevó la victoria.

Fotografía @SabalenkaA vía X

Fecha y hora de la final del US Open Femenil

La final femenil del US Open entre Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina se juega el sábado 12 de septiembre a las 14:00 hrs (tiempo de México). Y la transmisión corre a cargo de ESPN y vía streaming va por Disney+.

Final US Open Femenil Fecha y hora Transmisión Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina Sábado 12 de septiembre

14:00 hrs ESPN

Disney+

Las cuatro finales de Aryna Sabalenka en el US Open

Aryna Sabalenka es una especialista en el US Open, tanto así que en las últimas cuatro ediciones logró clasificar a la final ¿Mejor aún? Ganó dos de forma consecutiva; en el 2024 derrotó a Jessica Pegula y en el 2025 defendió su corona ante Amanda Anisimova.

En su primera final, cayó ante Coco Guaff.

Final US Open 2023: Coco Gauff* vs Aryna Sabalenka

Final US Open 2024: Aryna Sabalenka * vs Jessica Pegula

* vs Jessica Pegula Final US Open 2025: Aryna Sabalenka * vs Amanda Anisimova

* vs Amanda Anisimova Final US Open 2026: Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina

*Fue campeona ese año

Finales entre Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina

El US Open 2026 será la séptima final en la que se enfrenten Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina. Hasta ahora, el saldo es de 4 victorias para Elena y 2 para Aryna. Sin embargo, la final se juega en un terreno que Sabalenka domina muy bien, así que podría imponerse y conseguir su tercera corona consecutiva.

Indian Wells 2026: Aryna Sabalenka (3-6-7) – (6-3-6 6 ) Elena Rybakina

(3-6-7) – (6-3-6 ) Elena Rybakina Australian Open 2026: Elena Rybakina (6-4-6) – (4-6-4) Aryna Sabalenka

(6-4-6) – (4-6-4) Aryna Sabalenka WTA Finals 2025 Riyadh: Elena Rybakina (6-7) – (3-6 0 ) Aryna Sabalenka

(6-7) – (3-6 ) Aryna Sabalenka Brisbane 2024: Aryna Sabalenka (0-3) – (6-6) Elena Rybakina

Indian Wells 2023: Elena Rybakina (7-6) – (6 11 -4) Aryna Sabalenka

(7-6) – (6 -4) Aryna Sabalenka Australian Open 2023: Aryna Sabalenka (4-6-6) – (6-3-4) Elena Rybakina

Foto: @AustralianOpen

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