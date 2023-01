Francesco Totti ha sido involucrado en un problemón relacionado con las casas de apuestas y una posible participación de lavado de dinero, por lo cual corre a cargo una investigación al respecto, la cual, por lo pronto, pone en duda su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2026, que se celebran en Milán-Cortina, y de los cuales es el embajador principal.

Diversos medios italianos, entre ellos La Verita, han profundizado en el caso y gente cercana al exjugador de futbol, aseguran que Totti es un apasionado de las apuestas. “Le encantan los casinos de Las Vegas y Montecarlo, pero no hace apuestas clandestinas”, dijo el amigo de Totti, identificado como DM.

Totti es investigado por actividades sospechosas

DM tiene un papel importante en este caso, pues las autoridades italianas lo involucran en esta investigación, para la cual se examinaron las cuentas bancarias del exjugador de la Roma. Tras estas exploraciones bancarias, las investigaciones se centran un movimiento de 80 mil euros, sobre los cuales hay “fuertes dudas sobre el destino real del dinero”.

Los sospechas apuntan a que DM ha fungido como una especie de prestanombres de Totti en casas de apuestas, sin embargo, el amigo de Totti aseguró que el movimiento de los 80 mil euros corresponde a un préstamo de hasta 160 mil euros

“Soy amigo de Francesco desde hace quince años. Como mi mujer y yo hemos tenido unos problemas, no me avergüenza decirlo, le pedimos un préstamo de 160 mil euros. Y nos lo concedió. Lo hizo conmigo, y no solo conmigo. También le pasó a primos, a otros familiares”, dijo el amigo de Totti

El dinero fue a dar la cuenta de la suegra de DM

Sin embargo lo que causa demasiado ruido es que los 80 mil euros que supuestamente salieron de la cuenta de Totti, no fueron directamente al amigo, sino a la suegra de este amigo. La suegra de DM es una mujer pensionada de 85 años de edad.

DM argumentó que ese dinero fue a la cuenta de su suegra porque la familia vive con el dinero de sus suegros, aunque después retiró los 80 mil euros por temas relacionados con herencias. “Tiene más parientes y todos se volverían herederos (de ese dinero)”.

“Vivo con el dinero de mis suegros que se quedan en casa con nosotros. Con esos tres mil euros hago la compra, pago las cuentas… por eso digo que el dinero de Totti está todo ahí”, explicó.

La Verita, sin embargo, asegura que DM no es pobre, y conduce coches de lujo. “El amigo ‘necesitado’ que recibió las transferencias bancarias, acaba de vender un Porsche Gayenne”, acusa el medio italiano, responsable de destapar el caso. El auto del que se hace mención, está valuado en poco más de 1.5 millones de pesos, que vienen siendo más de 70 mil euros.

Las investigaciones continúan en torno a este caso para saber con exactitud a dónde fueron a parar estos 80 mil euros, sin embargo, la sospecha involucra a Totti en casos de apuestas y lavado de dinero.

¿Cuáles son las consecuencias para Totti?

Primero se debe finalizar la investigación para determinar una situación jurídica y con base a ello se determina una sanción, pero por lo pronto, al destaparse este caso asociado con las apuestas, aunque sean legales, a Francesco Totti ya se le cuestiona su posición como directivo de la Roma y embajador de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Totti forma parte de los registros como agente desde el año 2021, de modo que está vinculado directamente con el futbol profesional, y por reglamento y ética no puede relacionarse con apuestas deportivas.

Asimismo, las apuestas y la investigación ponen en duda su continuidad como embajador de los Juegos Olímpicos, de modo que en las próximas semanas o meses podría ser removido.