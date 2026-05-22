Lo que necesitas saber: OL Lyonnes jugará su séptima final de Champions Femenil en los últimos 11 años, mientras que Barcelona estará en su sexta de forma consecutiva

La Champions League Femenil está a un partido de tener nuevas reinas. La gloria de toda Europa está entre OL Lyonnes y Barcelona, y queremos que estés al tanto de todos los detalles para ver la batalla final por el título.

Trofeo Champions League Femenil / Fotografía @UWCL

¿Qué equipos juegan la final de la Champions League Femenil?

OL Lyonnes vuelve a la final de la Champions Femenina dos años después, y se trata ya de su séptima final en las últimas 11 ediciones del torneo (aunque es la primera con su nueva identidad, pues antes competía como Olympique Lyonnais Féminin).

Derrotaron en la semifinal al Arsenal, cobrando revancha por la eliminación del año pasado a manos del mismo equipo en la misma ronda. Las Gunners habían ganado la Ida 2-1, pero Lyonnes remontó de forma espectacular para llevarse el global 4-3.

OL Lyonnes jugará la final de la Champions Femenil / Foto: @ol__lyonnes (vía X)

La otra finalista no podía ser otra: Barcelona. Será su sexta final de Champions Femenil consecutiva y la cuarta contra OL Lyonnes desde 2019. Sin duda hablamos de los dos equipos más dominantes de la Liga de Campeonas de la UEFA.

¿Cuándo y dónde es la final de la Champions League Femenil 2026?

Cada año la final de la Champions Femenil es un partidazo, y seguro nos espera lo mismo este 2026. ¡Apunta bien el dato por favor!

OL Lyonnes vs Barcelona se juega el sábado 23 de mayo a las 10:00 horas. La sede este año es el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega, un recinto que jamás había albergado la final de la Champions League Femenil.

¿Dónde ver la final de la Champions League Femenil?

Tal como te contamos al principio de la temporada, TVC tiene los derechos de la Champions Femenina en México. La final pasará por sus diferentes canales: 303 de Megacable, 575 de Total play y 348 de Dish.