Este es el emotivo texto con el que Franck Ribéry anunció su retiro del futbol

¿Qué es esta agua que sale de mis ojos? Como aficionados al futbol, vemos crecer a nuestros ídolos y los acompañamos en cada buen o mal momento. En algún punto, queda ver cómo se despiden de las canchas para emprender un nuevo camino y llegó ese momento para Franck Ribéry.

Actualmente elemento del Salernitana en la Serie A, anunció que dejará el futbol… al menos como jugador. Las lesiones no le han permitido tener actividad constante en Italia y no juega desde el 14 de agosto, así que su vida tendrá un cambio bastante fuerte.

Franck Ribéry es una leyenda del Bayern Múnich, equipo al que llegó en 2007 con contrato hasta 2011. Su estadía en el club bávaro se alargó hasta mediados de 2019, cuando cambió de aires y fichó por la Fiorentina.

Getty Images

Las palabras con las que Franck Ribéry dice adiós al futbol profesional

Franck Ribéry anunció su retiro a través de una publicación en redes sociales bastante emotiva. El también extremo de la Selección de Francia agradeció a todos los que formaron parte de su trayectoria como deportista, pero no pudo ocultar la tristeza que este anuncio representa.

“Para mí, el futbol es pasión, diversión, sacrificio y dedicación. El futbol es mi vida. Cuando miro hacia atrás en mi carrera hoy, me siento orgulloso y más que feliz por lo que pude vivir. Aunque estoy triste porque este capítulo termina, hay más razones para estar feliz por este viaje. Sé a quien tengo que agradecer por esto“.

Getty Images

Franck Ribéry nos dejó una reflexión muy bonita. “La pelota se detiene. Los sentimientos dentro de mí no“, redactó en Twitter. 713 partidos, 167 goles, 249 asistencias y 27 campeonatos forjaron una de las carreras más espectaculares en el balompié.

“A ustedes, mis fans. No ha sido siempre un camino fácil. Hubo momentos muy complicados en los que me apoyaron incondicionalmente, Me motivaron, empujaron y demostraron amor. Gracias por eso. Por otra parte, mi infinito agradecimiento a mi familia, lo más importante para mí.

“Me estoy dando cuenta de lo difícil que es escribir este texto y postear esta publicación. Una cosa está clara, el futbol siempre será una gran parte de mi vida. Espero que me sigan apoyando en el futuro como siempre han hecho. Ya lo extraño. El balón, la cancha, los estadios, a ustedes los fans. Al futbol y a mí. Estamos hechos para estar juntos. Y así será siempre“, finalizó Franck Ribéry.