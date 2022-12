Cuarenta y ocho partidos se han jugado, y no queremos ser aguafiestas, pero tan sólo nos restan catorce enfrentamientos más, para que el Mundial de Qatar 2022 llegue a su final.

Se trata de un mundial que pasará a la historia por muchas razones y curiosidades, que van desde ser el primero que se juega en un país musulmán o durante el invierno, hasta ser el mundial que implementó un balón, que necesita cargar con cable USB para funcionar; pero eso, es apenas el comienzo.

Es por ello que queremos aprovechar el fin de la fase de grupos para hacer un repaso de datos, figuras, sorpresas y decepciones que nos ha dejado Qatar 2022.

Por goles no paramos

120 goles se anotaron en 48 encuentros, dejándonos un promedio nada despreciable de 2.5 goles por encuentro. No es sorpresa ver que los equipos que más goles han anotado, Inglaterra y España (9 goles cada uno) avanzaron a la siguiente fase del mundial, en tanto aquellas selecciones que apenas y pudieron anotar un gol, Qatar, Bélgica, Dinamarca, Túnez y Gales van de regreso a casa. Costa Rica fue la selección que más goles permitió con 11.

Pedri en su primer Mundial

En cuestión de tiempos, el gol más rápido lo registró Alphonso Davies de Canadá al minuto 2 del partido frente a Croacia, en tanto que Mehdi Taremi de Irán anotó el gol más tardío de un partido, al minuto 90+13 del Irán 2-6 Inglaterra, un encuentro en el que por cierto, también se marcó el gol más rápido de un jugador salido de la banca, cuando Marcus Rashford tardó 1 minuto para hacerse presente en el marcador.

Inglaterra también registra el menor periodo transcurrido entre dos goles del mismo equipo en un mismo partido, cuando anotaron en dos ocasiones frente a Gales con apenas 1 minuto y 40 segundos de diferencia.

¿Quién para la Bota de Oro?

Hasta el momento, Enner Valencia, Cody Gakpo, Álvaro Morata, Kylian Mbappe, Bruno Fernandez, y Marcus Rashford marchan como líderes de goleo de la Copa del Mundo con tres goles cada uno; sin embargo hay que mencionar que Valencia no sumará más anotaciones al haber sido eliminado con su selección.

Agencia Mexsport

Messi (Argentina), Richiarlison(Brasil) , Bukayo Saka (Inglaterra) , Andrej Kramaric (Croacia) y Olivier Giroud (Francia) les siguen con dos goles cada uno, y todos ellos -junto con Rashford- verán acción en los octavos de final, por lo que seguro de estos nombres saldrá el ganador de la Bota de Oro.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Por supuesto que tenemos que hablar de los jugadores que han puesto su nombre en los libros de historia, lo cual significa que tenemos que hablar de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

No sólo están disputando su quinto Mundial, (un honor que comparten con ocho jugadores más, en donde destacan cuatro mexicanos, como la ‘Tota’ Carvajal, Rafa Márquez, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado) sino que además, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en cinco mundiales distintos, en tanto que Lionel Messi se convirtió en el primero, en proveer al menos una asistencia para gol en cinco mundiales distintos.

Foto: Getty Images

El récord de los mil pases completos

Qatar 2022 ha visto romper el récord de pases completos por un mismo equipo no una, sino en dos ocasiones. ¿Lo más sorprendente? Es que los dos récords, en los que se superaron los 700 pases completos, fueron completados frente al mismo rival. ¿Pero más sorprendente aún? Es que los dos equipos que completaron más de 700 pases ¡PERDIERON EL PARTIDO!

Sí, hablamos del Alemania vs Japón en donde los alemanes completaron 803 pases frente a los 286 de la escuadra “Samurai” -que por cierto, merecen el premio al mejor mote de todo el mundo-.

La cosa es aún más sorprendente cuando vemos el España vs Japón, en donde España completó 530 pases tan sólo en el primer tiempo, frente a 89 de Japón.

Foto: Getty

La estadística final, nos muestra que España completo más de MIL pases, y que Rodri se convirtió en el primer jugador en completar más de 200 pases desde que se tienen registros, con 204. ¿La selección completa de Japón? Completo 228 en todo el partido. ¿El resultado? Lo conocemos todos, Japón repitió la dosis y ganó 2-1.

Asia ¿la nueva potencia del futbol?

Históricamente, la confederación asiática ha sido vista como una de las más débiles de todo el mundo; sin embargo, el mundial de Qatar parece ponerles en otro plano.

Tras las eliminaciones de Ecuador y Uruguay, CONMEBOL únicamente cuenta con la representación de Argentina y Brasil, en tanto que la salida anticipada de México, Canadá y Costa Rica deja a Estados Unidos como única representante de CONCACAF.

Marruecos representará en la segunda fase a la Confederación Africana, en tanto que Australia, Corea del Sur y Japón convertirán a la Confederación Asiática en la segunda más poderosa del mundial, tan sólo detrás de la UEFA.

Agencia Mexsport

Marruecos: la mejor historia del mundial

Que levante la mano quien tenía a Marruecos avanzando a octavos de final en su quiniela. Ahora bien, que levante la mano, quien puso que Marruecos avanzaría a octavos de final como líder de su grupo, por delante de Croacia (subcampeona del mundo), Bélgica (tercer lugar en Rusia 2018) y Canadá. ¿Nadie?

Por si fuera poco, Marruecos no sólo ganó su grupo, sino que lo hizo sin perder un sólo partido y recibiendo apenas ¡un gol en contra!

La anécdota se vuelve aún más especial, cuando recordamos que Marruecos destituyó a su técnico su técnico, Vahíd Halilhodzic en el mes de agosto, y que Walid Regragui, tomó las riendas de la selección marroquí en septiembre. Es decir, apenas y pudo dirigir en un puñado de partidos amistosos antes de sorprender a propios y extraños en el mundial de Qatar 2022.

Foto: Getty Images

El mundial de las árbitras

Stéphanie Frappart, Neusa Ines Back y Karen Diaz conformaron la primera tripleta arbitral femenil en pitar en un mundial varonil. Pero eso no es todo, pues Frappart ya había roto el techo al ser la primera mujer en arbitrar en un mundial varonil al encargarse del México vs Polonia. En el 2019 se encargó de pitar un partido de la Super Copa, y para el 2020 se estrenó en la Champions League.

Pero Frappart no está sola, la mexicana Karen Díaz cuenta con una carrera de más de doce años y en donde destaca haber sido la primera mujer en dirigir una final de la liga MX varonil en el 2019.

La brasileña Back, tampoco es nueva, y además de pitar en la liga de su país ha dirigido algunos partidos de Copa Libertadores.

Así que este es solo el inicio y esperemos ver más árbitras en toda clase de partidos en los próximos años

Las decepciones

Este es un segmento que nos ha llevado mucho debate. ¿México debe considerarse una decepción de Qatar 2022, a pesar de los problemas que venía presentando desde hace varios meses?

Personalmente pienso que no, por lo que para mí, las verdaderas decepciones, comienzan con Bélgica y la increíble manera en la que terminaron por tirar a la basura una generación dorada, con jugadores como Curtois, De Bruyne, Hazard y Lukaku, que al final no consiguió un sólo trofeo.

Seguidos de cerca, debemos poner Alemania, por el peso que tiene a nivel internacional; sin embargo, su desempeño no fue del todo malo, y por el contrario, son la selección con el mejor promedio de xG (oportunidades creadas de gol) pero que se quedaron lejos de convertir.

Foto: Getty Images

En un tercer lugar, habremos de colocar a Dinamarca que simplemente no pudo conectarse en la Copa del Mundo, y finalmente Uruguay. ¿De verdad un equipo con Luis Suárez, Edinson Cavanni, Edwin Nuñez y Federico Valverde sólo pudo anotar dos goles en toda la copa del mundo?

Se vienen los octavos de final, ¿quién es su favorito para llevarse el mundial de Qatar 2022?