¿Favors? Gerard Piqué pidió ayuda a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, para su Andorra FC

El Confidencial ha destapado audios sobre la Supercopa de España y algunas comisiones que negociaron Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol y Gerard Piqué, defensor del Barcelona y líder de la empresa Kosmos.

Peeeeeeeeero, no fueron los únicos temas que se destapan en los audios, pues otro de los negocios de Gerard Piqué, también fue revelado por El Confidencial y es el equipo Andorra FC, de las divisiones inferiores del futbol español y del que el defensor es dueño.

Básicamente, Gerard Piqué llamó en 2019 a Luis Rubiales, cuando estaban haciendo las negociaciones de la Supercopa de España con Arabia Saudita, pero en una de esas llamadas, no tocaron el tema del torneo, sino del Andorra FC.

Piqué se comunicó con el presidente de la RFEF y habló sobre el cupo que dejó el Reus en la Segunda División B por falta de pagos. Después, el Andorra FC sería el equipo que tomó el lugar del Reus, cosa que no gustaría entre otros equipos que aspiraban a ese lugar y desde ese año, se le culpó por los vínculos de ‘Geri’ con ‘Rubi’.

La cosa, es que no fue el único favors (como se dice en catalán la palabra favores), pues unos cuantos meses después, Gerard Piqué volvió a comunicarse con su buen amigo, Luis Rubiales para solicitarle otro favor para el Andorra FC.

Facilitar el camino para el Andorra FC de Gerard Piqué

Otra de las llamadas que sacó El Confidencial tienen que ver con una petición que le hizo Gerard Piqué a Luis Rubiales sobre el Andorra FC. Pero, antes de revisar todo este tema de los ‘Favors’, vamos poniendo todo en contexto.

Una vez que el Andorra FC se hizo con la plaza del Reus en la Segunda División B, fue colocado geográficamente en el grupo catalán en su primera temporada. Para la siguiente campaña, hubo una reestructuración de las divisiones inferiores y aquí es donde entra la llamada de Piqué.

“¿Cómo estás, Rubi? Espero que todo bien, aunque imagino que liado con todo esto del COVID. Solo te quería preguntar si tenéis ya una idea de cómo se van a distribuir los equipos en los distintos grupos de Segunda B para el año que viene y si ya sabías dónde va a quedar puesto el Andorra“, le dijo Piqué a Luis Rubiales.

“Si podéis evitar ponernos en el grupo con los catalanes mejor. Siempre son los de más nivel los cuatro del grupo han llegado a los dos partidos finales“, la respuesta de Luis Rubiales fue negativa debido a la zona geográfica, pero ‘Geri’ no se quedaría de brazos cruzados.

“Ya me imagino, pero al estar en el culo del mundo, como los de las Islas Baleares, me imagino que colocarnos en un grupo u otro no cambia mucho. Además, si hacéis subgrupos de 10, lo más normal es que haya más de 10 catalanes, así que nosotros nos podríamos salir de ahí e ir a parar a otro subgrupo“, fue la respuesta de Gerard Piqué.

¿En dónde terminó el Andorra FC?

A favor de Luis Rubiales y en contra de las peticiones de Gerard Piqué, el Andorra FC no tuvo un grupo sencillo como lo proponía el defensor. Finalmente, el grupo fue definido geográficamente y se ubica en el Grupo III subgrupo A junto a 10 rivales catalanes.